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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

Laboratuvarı yanınca 7 yıllık problemi 6 ayda çözmüş

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Laboratuvarı yanınca 7 yıllık problemi 6 ayda çözmüş

Nobel ödüllü bilim insanı Tim Hunt, laboratuvarında çıkan yangının yeni bir keşfe vesile olduğunu belirterek "Laboratuvarımızda çıkan yangın ardından 7 yılda çözemediğimiz problemi sadece 6 ayda çözdük. Hem grubu ve eIF2-alfa protein kinaz varlığında, protein sentezinin durdurulabildiğini keşfettik." dedi.

Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi, İngiliz biyokimyacı Tim Hunt, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genaktüel Kulübünce, İbrahim Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 2001 yılında hücre döngüsü esnasında siklin proteinlerini keşfederek Nobel ödülü aldığını ifade etti.

Hunt, bilgiye ulaşmanın yolunun soru ve problemleri çözmekten geçtiğini anlatarak "Beyin nedir, bilinçlilik nedir?" gibi soruların cevaplanmasının çok zor olduğunu aktardı.

1965'te katıldığı bir konferansta dinlediği iki bilim insanın konuşması sonrası bilime bakış açısının değiştiği dile getiren Hunt, "Konferanstaki bir bilim insanı yaptığı çalışmada, hemoglobin yapısının oluşturduğu hem grubunun öneminin ortaya konulmasına ilişkin işlemini gerçekleştirmiş. Bu bilim insanı hem grubunun hemoglobin içindeki önemini, canlıların yumurtalarındaki döllenme olduktan sonra protein sentezi miktarının arttığını ortaya koydu." dedi.

Hunt, konferansın ardından "Bu bilim insanı, ribozom hem grubuna geldiğinde globinin proteine nasıl bağlanacağını nereden biliyor?" sorusundan yola çıkarak arkadaşlarıyla laboratuvarda konuşurken o bilim insanının bu konuyu yanlış bildiğini fark ettiklerini söyledi.

Daha sonra sorunun çözümü konusunda çalıştıklarına işaret eden Hunt, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı sürdürürken laboratuvarımızda yangın çıktı. Yangından sonrası en güzel süreçti. 3 mil ötedeki bir laboratuvarın karşısına taşındık. Yangınla birbiriyle alakası olmayan veya desteklemeyen çok sayıda sonuçlar kül olmuştu. Yangının ardından yeni bir yaklaşım ve bakış açısıyla deneylerimize devam ettik."

Hunt, yeni laboratuvarlarında 6 ayda çalışmalarını yeni bir düzeye sokarak problemin nereden kaynaklandığını bulduklarına dikkati çekerek "Geriye dönüp baktığınızda, 7 yıllık çalışmalarımıza rağmen sanki üzerimize sis çökmüştü, bir şey görmüyormuşuz. Laboratuvarımızda çıkan yangının ardından 7 yılda çözemediğimiz problemi sadece 6 ayda çözdük. Hem grubu ve eIF2-alfa protein kinaz varlığında, protein sentezinin durdurulabildiğini keşfettik." dedi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, konuşmasının ardından Hunt'a plaket takdim etti.

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