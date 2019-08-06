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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

La Casa de Papel geri döndü, sosyal medyaya damga vurdu

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La Casa de Papel geri döndü, sosyal medyaya damga vurdu

La Casa de Papel, yeni sezonu ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, Türkiye’de bulunan 47 bin 900 Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51 bin 400 adet tweet attı.

Netflix'te yayınlanan dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, Türkiye’de bulunan 47 bin 900 Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51 bin 400 adet tweet attı. Bu tweetler dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı. Related Digital’in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum’un gerçekleştirdiği sosyal medya analizine göre dizi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler tarafından konuşulurken, en fazla konuşulan La Casa De Papel karakteri de bin 971 adet tweet ile Profesör oldu.

Dizi, 3. sezonunun yayınlandığı 19 Temmuz cuma Günü, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Analize göre, dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, 47.9 bin Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51.4 milyon adet tweet attı. Söz konusu tweetler tüm dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı.

Araştırmaya göre, dizinin en çok konuşulan karakteri İspanyol oyuncu Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakteri oldu. La Casa De Papel izleyicileri, Profesör hakkında bin 971 adet tweet attı. Onu bin 820 adet tweet ile bir diğer İspanyol Oyuncu Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri ve bin 786 adet tweet ile de Ursula Corbero’nun canlandırdığı Tokyo karakteri izledi. Diziyi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler konuşurken, dizinin en çok konuşulduğu il ise yüzde 38.6 oran ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 11.7 ile İzmir ve yüzde 9 ile de Ankara takip etti.

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