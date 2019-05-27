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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Kuveyt’e espor merkezi açıyor

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Kuveyt’e espor merkezi açıyor

Gaming in Turkey, Orta Doğu’da oyun ve espor ekosistemini geliştirmek üzere Future Communications Company ile iş birliğine imza attı.

Espor ve oyun dünyası popülaritesinin mevcut kültür içerisinde hız kesmeden büyümeye devam etmesi aynı zamanda rekabet ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Global Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey, Future Communications Company’nin yeni projesi Rush for Fun; Rush Esports Arena konsepti, oyun, pazarlama, markalaştırma, canlı yayınlar, profesyonel espor ve oyun turnuvalarını birlikte geliştirmek ve düzenlemek üzere stratejik bir iş birliği yaptı.

Espor’da 2020 yılında 1 milyar 480 milyon dolar gelir bekleniyor

Bugün, 152 ülkeden 300 milyon espor hayranı, canlı yayın platformları üzerinden online oyunları takip ediyor. Araştırma firması Newzoo'ya göre, MENA oyun pazarı önümüzdeki sekiz yıl içinde 1 milyar 6 milyon dolardan, 4 milyar 4 milyon dolara artış ile gelirini dörde katlayacak. Küresel espor endüstrisinin sadece 2020 yılında 1 milyar 480 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Rush Esports Arena’nın, Kuveyt ve tüm Orta Doğu bölgesi için önemli olduğunu belirten Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, “Partnerimiz Future Communications Company ile birlikte Orta Doğu’daki oyun ve espor ekosistemini yeniden şekillendireceğiz. Rush Esports Center sadece bir başlangıç” dedi.

Future Communications CEO’su Mr. Salah Al Awadi, “Seyircilerin sayısı, turnuva katılımları, sponsorluklar ve teknolojik yenilikler karşısında söze ne hacet.  Kuveyt'te giderek artan espor takımları, bölgesel ve küresel olarak rekabet etme potansiyeline sahip. Kuveyt'te ve bölgede oyun sektörünü profesyonel bir konuma getirmek için önümüzde büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

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