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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.08.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Kutuplardaki son manyetik alan yer değişimi 22 bin yıl sürmüş

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Kutuplardaki son manyetik alan yer değişimi 22 bin yıl sürmüş

Dünyanın kutup bölgelerinde eski zamanlarda meydana gelen son manyetik alan yer değişiminin 22 bin yıl sürdüğü bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin volkanik kayıtlar üzerinde yaptığı araştırma, 780 bin yıl önce Taş Devri sırasında kutup bölgelerinde manyetik alanların yer değiştirmesi sürecinin 22 bin yıl sürdüğünü ortaya koydu. 

Araştırmada, manyetik alanların son yer değişimi sırasında patlayan volkanlardan çıkan lavın akış sırasının dayanak alındığı ve bu sürecin 22 bin yıl devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Bilim insanları daha önce manyetik alanların yer değiştirmesi sürecinin bin ila 10 bin yıl devam ettiğini düşünüyordu.

Dünyanın kutup bölgelerindeki manyetik alanlar, son iki buçuk milyar yılda onlarca kez yer değiştirdi, güneydeki kuzeye, kuzeydeki güneye geçti.

Araştırma ekibinin lideri Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde Jeofizik Profesörü Bradley Singer, "Yer değişiminin çok daha karmaşık olduğunu ve Dünya'nın dış çekirdeği içinde sanılandan daha önce başladığını tespit ettik." dedi.

Kutup bölgelerinde manyetik alanların yer değişimi, Dünya'nın dönen dış çekirdeğinde demir molekülleri ters yöne gitmeye başladığında meydana geliyor. Yer değişimi sürecinde Dünya'yı radyasyondan koruyan manyetik alanlar zayıflıyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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