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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Popular Science
09.05.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Kuşlar Dünya'nın manyetik alanını nasıl algılıyor?

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Kuşlar Dünya'nın manyetik alanını nasıl algılıyor?

Mavi ışığa duyarlı kriptokrom proteinleri sayesinde.

Bazı canlılar coğrafi konum ve yönlerini, Dünya'nın manyetik alanını duyumsayarak belirleyebilme becerisine sahip. Bu alanı biz insanlar ancak pusula yardımıyla ölçebiliyoruz. Özellikle kuşlar, balinalar ve deniz kaplumbağaları gibi göç eden hayvanlar, manyetik alanı hissederek yön bulacak şekilde evrimleştikleri için uzun mesafeleri, hiç kaybolmadan kat edebilirler. Hatta bilim insanları tavuklar, tilkiler, böcekler ve ineklerde de aynı duyunun olduğunu fark etti. 

Manyetik alanı duyumsama becerisi her canlıda farklı şekilde, bambaşka mekanizmalarla oluşmuş gibi görünüyor. Birçok kuş türü, gözlerinde bulunan ve kuantum mekanizmalarıyla açıklanabilen gelişmiş bir sistem sayesinde, ışığa bağlı olarak, manyetik alanı algılayabilir. Bunu nasıl alabildiği yıllardır araştırılıyordu ve nihayet cevabı bulmayı başardık: Gözlerindeki bir protein sayesinde! Yani kuşlar aslında bu alanı görüyor desek yeridir. 

Cry4 adlı bu protein mavi ışığa duyarlılık yaratmaktan sorumlu ve hem bitki hem de hayvan türlerinde mevcut. Aynı zamanda biyolojik ritmimizin. Yani sirkadiyen ritmin çalışmasında da rol oynayan bu protein grubu kuşların gözünde bulunan ve yön bulmalarına yardımcı olan kriptokrom proteiniyle aynı. Araştırmalar, proteinin mavi ışığa duyarlı bir şekilde çalışıp manyetik alanı görerek hareket edebilmelerini sağladıklarını gösterdi. 

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