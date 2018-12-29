Kurulduğu günden bu yana 272 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı yaptılar

Tunçalp AA muhabirinin, Türkiye’nin “Silikon Vadisi” kabul edilen İTÜ ARI Teknokent’te yapılan çalışmalara ilişkin sorularını cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı 2017 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları’na göre tüm teknoparklar içerisinde lider konumda olduklarını belirten Tunçalp, İTÜ Çekirdek olarak 2012 yılından beri toplam bin 797 girişime ve 4 bin 233 girişimciye destek verdiklerini söyledi.

Toplamda 74 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesinin 650 milyon TL’yi, toplam cirosunun ise 65 milyon TL’yi aştığını aktaran Tunçalp, “İTÜ Çekirdek, girişimcilere verdiği desteklerle 388 girişimin şirketleşmesini sağladı ve bin 400’den fazla istihdam yarattı” bilgilerini verdi.

İTÜ Çekirdek olarak 2018’de de on binin üzerinde başvuru aldıklarını anlatan Tunçalp, binlerce başvuru arasından süzülen birbirinden başarılı 600’den fazla girişimi desteklediklerini söyledi.



SCOUTIUM GİRİŞİMİ FUTBOL KULÜPLERİYLE ÇALIŞIYOR



Tunçalp, küresel ölçekte vites büyüten birçok Türk girişimini desteklediklerini ifade ederek, şu örnekleri verdi:



“E-spor sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelmeye hazırlanan Teleporter VR, Wired İngiltere tarafından Avrupa’nın en gözde 100 girişimi arasında gösterilmişti ve daha geçtiğimiz günlerde San Francisco’daki bir yatırımcı grubundan aldığı 3 milyon TL’lik yatırımını açıkladı.



Kullanıcılarının futbolcu önerdikleri ve maç gözlemciliği yapabildiği girişim Scoutium, futbola çok fazla yatırım yapılan ve futbol üzerine büyük bir ekonominin döndüğü İngiltere’de önemli bir kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Big Bang 2017’nin ardından 1 milyon dolar yatırım alan Scoutium Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra Queens Park Rangers gibi yabancı kulüplerin de arasında olduğu Türkiye ve İngiltere’den 150 kulüple çalışıyor. Haftalık yüzde 10’luk büyüme ile çalışmalarını yürütüyor.



Mağazalarda müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş yapabilmelerini sağlayan Buy Buddy de yönünü İngiltere’ye yönelterek, orada önemli perakende devleriyle çalışmaya başladı.



ABD’de online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ile kendi internet sitesi üzerinden müşterileriyle buluşan BEE’O ürünleri New York’ta 120 mağazada satılıyor. Ayrıca Boston ve San Francisco’da da perakende satış noktaları bulunuyor.



Yapay zeka destekli görsel tanıma ve arama yapan Bunsar, Türkiye’de bir alışveriş devinin platformuyla çalışmasının yanı sıra global bir etkinlikte Microsoft tarafından çözüm ortağı olarak iş ortaklarına tanıtıldı.”



PROJE SAYISI 600’ÜN ÜZERİNDE



Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent olarak bünyelerinde yer alan 270’den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personel ve yılda 600’den fazla proje üreten yapılarıyla Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Deniz Tunçalp, şunları kaydetti:



“Firmalarımızın 2017 cirosu 1 milyar doları, Ar-Ge ihracatı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 40 milyon doları aşmış durumda. İki bin 500 tamamlanmış Ar-Ge projemizle kuruluşumuzdan bu yana 272 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirerek ülkemize katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Firmalarımızın gösterdiği performansla T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önemle takip ettiği 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları’na göre tüm teknoparklar arasında lider olduk.”



“21 MİLYON TL’LİK KAYNAĞI GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTURDUK”



Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent firmalarının gelişimiyle ilgili gerçekleştirdikleri önemli etkinliklerin başında BEETECH’in geldiğini ifade ederek, bu yıl iki bölüme ayırdıkları BEETECH 2018 etkinliğinin ilk bölümünde iki gün süren “En İyi Uygulamalar Konferansı” ile 100’den fazla firmayı bir araya getirdiklerini hatırlattı.



Bu firmaların en güçlü yönlerini ve başarılı uygulamalarını birbirleriyle paylaştığını anımsatan Tunçalp, bu etkileşim ve fikir alışverişinin firmalar açısından yepyeni öğrenmeler ve sinerji ortaya çıkardığını kaydetti.



Diğer yandan BEETECH kapsamında düzenlenen “En İyi Uygulamalar Konferansı” ile firmalar arası iş birliklerinin de kapılarını açtıklarını söyleyen Tunçalp, konferansın ardından etkinliğin ikinci bölümünde ise BEETECH Teknoloji Ödülleri’nde yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleriyle fark yaratan İTÜ ARI Teknokent firmalarının başarılarını taçlandırdıklarını kaydetti.



Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent’te hali hazırda girişimcilik ekosistemine hizmet eden 10 binanın bulunduğunu hatırlatarak, “İçerisinde 75 firmanın yer alacağı ARI 7 binasının çalışmalarını hızlandırdık. Yeni binamızda bir yandan akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine öncelik verirken, mevcut firmalarımızın da büyüme beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz.” bilgilerini verdi.



Geçmişte olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağladıklarını söyleyen Tunçalp, “Erken aşama kuluçka merkezimiz İTÜ Çekirdek ile bu yıl yine Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Big Bang Start-up Challenge’da 21 milyon TL’lik kaynağı girişimcilerle buluşturduk. Girişimcilere ulaştırılan kaynağa baktığımızda hem ödül hem yatırım miktarı geçen seneye göre önemli oranda arttı.” diye konuştu.



İTÜ ÇEKİRDEK EXPRESS GİRİŞİMCİLERE ZAMAN AVANTAJI SAĞLIYOR



Tunçalp, bu yıl ayrıca Türkiye’de ilk defa hayata geçen hızlandırılmış ön kuluçka süreci “İTÜ Çekirdek Express” ile girişimcilik ekosistemini

hareketlendirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



“İTÜ Çekirdek Express ile kendi çabalarıyla ve çeşitli desteklerle önceden kendini geliştirmiş ve ürününü olgunlaştırmış girişimciler uzun süreli bir ön kuluçka sürecine ihtiyaç olmaksızın, bulundukları aşamaya uygun olacak şekilde ön kuluçka programımıza dahil oluyorlar. Böylece hızlı bir destekleme sürecine alınarak İTÜ Çekirdek imkanlarından faydalanmaya, yatırımcılarla ve kurumsal müşterilerle buluşmaya başlıyorlar. İTÜ Çekirdek Express’in ilk katılımcılarını bu yıl gerçekleştirdiğimiz Big Bang’de sahnede de gördük.”



PROTOTİPİNİ ÜRETMEK İSTEYEN TÜM GİRİŞİMCİLER İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜM



Türkiye’nin ilk dijital fabrikalarından birini, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile İleri Aşama Girişimcilik Merkezi olarak kurguladıkları İTÜ MAGNET’te hayata geçireceklerini anlatan Tunçalp, “Bu merkezle ülkemizde şimdiye kadar bir araya gelmemiş bir makine parkı kuruluyor. Prototipini üretmek isteyen tüm girişimciler aradıkları çözümü burada bulacaklar. Önümüzdeki günlerde bunu açarak, tüm Türkiye’ye hizmet vermesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 2014 yılından beri yerli teknoloji şirketlerinin ihracat kabiliyetlerini artırabilmeleri için düzenledikleri Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın gurur verici sonuçlara ulaştığını belirterek, “Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na bu yıl daha fazla firmayı dahil ederek hız kazandırdık. Buradaki firmalara globalleşmenin kapılarını açtık. Innogate’e katılan firmalarımızın 4 yılda aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda” bilgisini verdi.



“ÜLKEMİZİN TÜM YARATICI GÜCÜNÜ DAVET EDİYORUZ”



İstanbul Teknik Üniversitesi’nin itici gücü ve desteği ile İTÜ ARI Teknokent olarak, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik odağında çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerini anlatan Tunçalp, gelişmiş sanayi ve teknoloji denince akla Türkiye’nin geldiği ortak hedefe omuz vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.



Tunçalp açıklamalarını girişimcilere yaptığı şu davetle tamamladı:



“Katma değeri yüksek teknolojileri hayata geçirmeyi amaçlayan ülkemizin tüm yaratıcı gücünü İTÜ ARI Teknokent’in bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Fikir aşamasındaki bir girişimciden küresel rekabette boy gösteren bir firmaya kadar geniş bir yelpazeye sunduğumuz hizmetlerimizle ilgili İTÜ ARI Teknokent’in ve yürüttüğü programlar olan İTÜ Çekirdek, İTÜ MAGNET ve Innogate’nin web sitelerinden bilgi edinebilir, başvuruda bulunabilirler.”