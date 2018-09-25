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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?

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Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?

Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, istifa kararı aldı.

Şirketin CEO'su Systrom, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" dedi.

Öte yandan, şirket içinde bir ikililik hali zaten vardı.

Instagram Facebook'un altındaki bir bölüm ya da departman olmaktan çok, ayrı bir şirket muamelesi görüyordu. Facebook için Instagram'ı satın almak kazançlı bir hamleydi.

Kurucuları istifa eden Instagrama ne olacak
Kevin Systro (sağda) ve Mike Krieger'in Facebook yönetimiyle yaşanan gerginlikler nedeniyle istifa ettiği düşünülüyor.

Instagram'a değer katan da kendi kültürüydü. Bu kültürün yaratıcıları da Kevin Systrom ve Mike Krieger'in ta kendileri.

Facebooklaşma süreci

İkilinin yarattığı uygulama, birçok yönden Facebook'un zıttı gibiydi.

Kurucuları istifa eden Instagrama ne olacak
Facebook'un Instagram'ı gelir yaratan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu.

Facebook'un insanların gözünde balon gibi sönmesine neden olan gürültülü ve karışık yapısı, Instagram'da yoktu.

Ancak geçtiğimiz yıllarda Instagram da giderek içerik yükünü artırdı ve Facebook'a benzemeye başladı: Algoritması zaman akışının sıralamasını değiştirdi ve reklam sayısı da arttıkça arttı.

Bu arada Systrom ile Krieger, Snapchat uygulamasından yüzsüz bir şekilde fikir çalmakla suçlandı.

Ancak bu eleştiriler ikiliyi çok da rahatsız etmemiş olsa gerek ki, Facebook'a dönüşme sürecine devam ettiler. Bu da şirketi bir kırılma noktasına getirdi.

Şimdi Instagram'ın başına geçmesi için düşünülen başlıca isim, şirketin görevdeki ürün yöneticisi Adam Mosseri.

CV'sine bakılırsa bu profil Instagram'ın sadık kullanıcılarını endişelendirebilir: Mosseri, eskiden Facebook'un haber akışından sorumluydu.

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