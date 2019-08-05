Kürşad Sezgin, Veeam Türkiye Ülke Müdürü oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKürşad Sezgin, Veeam Türkiye Ülke Müdürü oldu
GeriTeknoloji Kürşad Sezgin, Veeam Türkiye Ülke Müdürü oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Kürşad Sezgin, Veeam Türkiye Ülke Müdürü oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kürşad Sezgin, Veeam Türkiye Ülke Müdürü oldu

Bulut Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümleri üreticisi Veeam Software, Kürşad Sezgin’in Türkiye Ülke Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Kürşad Sezgin, Veeam’in Bulut Veri Yönetimi alanındaki liderliğini pekiştirmenin yanı sıra, pazar payının artırılması ve kanalların etkin yönetiminden de sorumlu olacak. Sezgin, Veeam Güney EMEA Başkan Yardımcısı Albert Zammar'a bağlı olarak çalışacak. 

Dijital odaklı işletmelerde zengin bir çalışma deneyimine sahip olan Sezgin, bugüne kadar, HPE, Tech Data, Trend Micro, Servus gibi firmalarda iş birimi yöneticiliği, teknik ekip müdürlüğü, satış direktörlüğü ve ülke satış müdürlüğü de dahil olmak üzere, çeşitli üst düzey roller üstlendi. Sezgin, Veeam’e, şirketi Türkiye pazarına lanse etmek, kanal stratejisi oluşturmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek amacıyla ülke satış müdürlüğü yaptığı Barracuda’dan geçti. 

16 Temmuz 2019 itibariyle göreve başlayan Kürşad Sezgin “Türkiye'de de işletmelerin “Bulut Veri Yönetimi” yolculuklarında desteğe ihtiyaç duyduklarının farkında. İş ortaklarımızı bu konuda desteklemeyi, hibrit bulut ortamına geçerken müşterileriyle daha güçlü ve daha derin ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?