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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Küresel pazarlara ilk adımı Türkiye ile atıyor

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Küresel pazarlara ilk adımı Türkiye ile atıyor

Türkiye'de ikinci el araç pazarına giriş yapan VavaCars, bu piyasada alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Alım süreçlerini internet sitesi üzerinden online bir model ve Satın Alma Merkezleriyle başlatan şirketin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ardından başka ülkelerde de operasyon planları bulunuyor.

Şirket, şeffaf biçimde otomobilini satabileceği bir hizmet modeli ile yaratarak, ikinci el otomobil piyasasına giriş yaptı. Şirket, şeffaf bir süreç, rekabetçi fiyatlar ve güvenli bir alışveriş deneyimi ile kullanıcılardan araçları satın alıp, piyasaya yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Platform ile araç satmanın ilk adımı şirketin web sitesi vava.cars adresini ziyaret ederek, birkaç soru ile arabanızın ilk tahmini değerini öğrenmek. Bu fiyatı makul bulduğunuz takdirde, en yakın şirketin Satın Alma Merkezi’ne giderek, uzmanlarca arabanızın değerini öğreniyorsunuz. 

Beş yıldızlı bir otel konforunda ve modern çizgilere sahip şirketin Satın Alma Merkezi’nde her şey şeffaf olarak tasarlanmış. Müşteriler çaylarını yudumlarken, şeffaf duvarın ardındaki araç değerlendirilme sürecini şeffaf biçimde takip edebiliyor. Bu şeffaf fiyat belirleme sürecinin ve gerekli noter prosedürlerinin ardından, müşterilerin verilen teklifi onaylamaları durumunda, yaklaşık 3 saat sonunda teklif edilen fiyat hesabına yansımış oluyor. 

Şirketin Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, şunları söyledi: “Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye global pazarlara açılışımızdaki ilk durak. Her ne kadar küresel çapta bir çözüm sunuyor olsak da Türkiye bizim için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, genç nüfusu olan büyük bir ülke ve hareketli, heyecan verici bir pazara sahip.”

Rakamlarla 2. El Otomobil Pazar Verileri 

Mordor Intelligence’ın yakın tarihte yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada ikinci el araç piyasasında 2018’den 2024’e gelindiğinde, %12.8’lik bir büyüme oranı gerçekleşmesi bekleniyor. 

Türkiye’de ikinci el araç piyasası 2018’de %5 büyüdü.   

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin açıkladığı Ağustos 2019 rakamları çarpıcı. 2. el araç pazarı geçtiğimiz ay içinde %18 büyüdü. 

Sıfır otomobil satışları 2017’den bugüne yaklaşık %60 daralırken, 2. el otomobil pazarı %5,15 büyüdü. 

2018 yılında satılan her sıfır otomobile karşılık 9,05 adet 2. el otomobil satılırken, 2019 yılında bu oran 15,07 adete çıktı. 

Sıfır otomobil başına satılan 2. el otomobil sayısı İstanbul’da 3,98’den 7,42 adete çıkarken, Ankara’da 11,80 adetten 17,24 adete çıktı. 

Türkiye’deki 2. el araç piyasasında İstanbul %45’lik bir paya sahip.

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