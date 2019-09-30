Küresel pazarlara ilk adımı Türkiye ile atıyor
Türkiye'de ikinci el araç pazarına giriş yapan VavaCars, bu piyasada alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Alım süreçlerini internet sitesi üzerinden online bir model ve Satın Alma Merkezleriyle başlatan şirketin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ardından başka ülkelerde de operasyon planları bulunuyor.
Şirket, şeffaf biçimde otomobilini satabileceği bir hizmet modeli ile yaratarak, ikinci el otomobil piyasasına giriş yaptı. Şirket, şeffaf bir süreç, rekabetçi fiyatlar ve güvenli bir alışveriş deneyimi ile kullanıcılardan araçları satın alıp, piyasaya yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Platform ile araç satmanın ilk adımı şirketin web sitesi vava.cars adresini ziyaret ederek, birkaç soru ile arabanızın ilk tahmini değerini öğrenmek. Bu fiyatı makul bulduğunuz takdirde, en yakın şirketin Satın Alma Merkezi’ne giderek, uzmanlarca arabanızın değerini öğreniyorsunuz.
Beş yıldızlı bir otel konforunda ve modern çizgilere sahip şirketin Satın Alma Merkezi’nde her şey şeffaf olarak tasarlanmış. Müşteriler çaylarını yudumlarken, şeffaf duvarın ardındaki araç değerlendirilme sürecini şeffaf biçimde takip edebiliyor. Bu şeffaf fiyat belirleme sürecinin ve gerekli noter prosedürlerinin ardından, müşterilerin verilen teklifi onaylamaları durumunda, yaklaşık 3 saat sonunda teklif edilen fiyat hesabına yansımış oluyor.
Şirketin Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, şunları söyledi: “Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye global pazarlara açılışımızdaki ilk durak. Her ne kadar küresel çapta bir çözüm sunuyor olsak da Türkiye bizim için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, genç nüfusu olan büyük bir ülke ve hareketli, heyecan verici bir pazara sahip.”
Rakamlarla 2. El Otomobil Pazar Verileri
Mordor Intelligence’ın yakın tarihte yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada ikinci el araç piyasasında 2018’den 2024’e gelindiğinde, %12.8’lik bir büyüme oranı gerçekleşmesi bekleniyor.
Türkiye’de ikinci el araç piyasası 2018’de %5 büyüdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin açıkladığı Ağustos 2019 rakamları çarpıcı. 2. el araç pazarı geçtiğimiz ay içinde %18 büyüdü.
Sıfır otomobil satışları 2017’den bugüne yaklaşık %60 daralırken, 2. el otomobil pazarı %5,15 büyüdü.
2018 yılında satılan her sıfır otomobile karşılık 9,05 adet 2. el otomobil satılırken, 2019 yılında bu oran 15,07 adete çıktı.
Sıfır otomobil başına satılan 2. el otomobil sayısı İstanbul’da 3,98’den 7,42 adete çıkarken, Ankara’da 11,80 adetten 17,24 adete çıktı.
Türkiye’deki 2. el araç piyasasında İstanbul %45’lik bir paya sahip.
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