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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.09.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Küresel ısınmayla birlikte Avustralya'da kış tamamen bitiyor

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Küresel ısınmayla birlikte Avustralya'da kış tamamen bitiyor

Bilim insanlarını gün geçtikçe kaygılandıran küresel ısınma, artık yavaş yavaş hissetmeye başladığımız bir olgu haline geldi. Ancak gelecekte insanlık bunu çok daha fazla hissedecek. Yapılan son araştırmalara göre bu şekilde devam etmesi halinde 2050 yılına kadar Avustralya'da kış mevsimi tamamen yok olacak.

Küresel ısınmanın etkileri Dünya'yı çepeçevre sarmaya başladı. Türkiye'de de mevsimler arasında yaşanan geçişlerde geçmiş yıllara göre fark hissedilirken, bilim insanları bu konuda oldukça çarpıcı bir rapor yayınladı. Yapılan son araştırmaların ışığında Türkiye'den oldukça uzak bir mesafede bulunan Güney yarım küredeki Avustralya'da kış mevsimi yolun sonuna geliyor. 

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin (ANU) Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ANU İklim Değişimi Enstitüsü’nde çalışan tasarımcılardan meydana gelen takım, proje için Avustralya’da bulunan Arazi Sahiplerine Yönelik Meteoroloji ve Bilimsel Bilgi Dairesi’nden aldıkları verileri kullanmış.

ANU takımı, verileri derledikten sonra, bunu halk arasında en fazla yankı uyandıracak şekilde sunmanın yolunu aramış.

“Bunu yapmak için; bir kadran düzeni etrafında renk, şekil ve boyut kullanarak, bütün bir yılın sıcaklık değerlerini tek karede göstermemiz gerekti”

“Bu durum, onu görsel yönden zengin ve ilgi çekici hale getirerek, insanlara kendi şehirlerini gösterip, onları duygusal şekilde bağlayan bir yolla pek çok detay sunuyor.”

Küresel ısınmayla birlikte Avustralyada kış tamamen bitiyor

Takım, bu aracı oluştururken (araca buradan bakabilirsiniz), yapılan yansıtımların, dört mevsimden oluşan mevcut kalıbı izlemediğini farketmiş.

Hinchliffe bunu şöyle açıklıyor: “Her mevsimin tarihsel olarak ortalama sıcaklıklarına baktık ve bunları, yansıtılan veriler ile karşılaştırdık. Ardından ise, her yerde, sürekli veya devam eden hiçbir kış mevsimi döneminin mevcut olmadığını bulduk.”

Araştırmacılar; Avustralyalıların, kış mevsimi yerine ilkbahar, sonbahar ve “yeni yaz” şeklinde adlandırdıkları daha uzun bir mevsim yaşayacaklarına inanıyor.

Yapılan tahminlere göre, bu yeni mevsim esnasında sıcaklıklar, sürekli ve aralıksız biçimde 40 derece Celsius’un üzerinde zirve yapacak.

İklim tahminlerini, halka etkili bir biçimde sunmayı hedefleyen başka girişimler de mevcut.

Şubat ayında, ABD’li araştırmacıların oluşturduğu bir takım; ABD’deki şehirlerin 2080 yılındaki iklimini, diğer şehirlerin bugünkü iklimiyle karşılaştıran, benzer bir web uygulamasını kullanıma sunmuştu. Örneğin bu uygulamada, Washington şehrinin 2080 yılındaki ikliminin, muhtemelen Mississippi’nin bugünkü iklimini andıracağı belirtiliyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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