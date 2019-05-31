Kuraklığa dayanıklı çim üretecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKuraklığa dayanıklı çim üretecek
GeriTeknoloji Kuraklığa dayanıklı çim üretecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
31.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Kuraklığa dayanıklı çim üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuraklığa dayanıklı çim üretecek

İki Türk profesörünün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı çim, lisanslanarak üretilmeye başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ve Prof. Dr. Nedim Mutlu tarafından, 10 yılı aşkın süredir yapılan Ar-Ge çalışmaları ile kuraklığa çok dayanıklı bermuda çim türü geliştirildi.

Özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılan çim türü, az su ile yüksek çim kalitesini koruyor.

24 Mayıs tarihinde Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timuçin BİLGÖR’ün katılımıyla gerçekleşen imza töreni ardından Bilgör, konuyla ilgili şu sözleri aktardı:

“Özellikle son yıllarda küresel ısınma nedeni ile tüm dünyada yaşanan kuraklık ülkemizi de etkiledi. Suyun her geçen gün azaldığı dünyamızda su tüketimini azaltmak için önlemler almak gerektiğinin farkındayız. Yağmurun yetersiz olduğu özellikle son yıllarda, sulama maliyetleri de oldukça arttı. Özellikle çim alanlarda mevsime göre 1 sulama periyodunda m²ye 25 ile 40 litre su ihtiyacı oluyor.

Kuraklığa dayanıklı çim üretecek

Coğrafyamızın değişen koşullarına uyumlu yerli çim türlerinin geliştirilmesi için yıllardır çalışan hocalarımızı gönülden kutluyorum. Ülkemizde üretilen yabancı menşeli çim çeşitlerine karşılık kendi gen kaynaklarımızı kullanarak Akdeniz bölgesi iklim ve toprak şartları altında geliştirdikleri SURVIVOR, ilk ninvejetatif yerli çim türü olma özelliğini taşıyor.”

Kuraklığa dayanımı yüksek olan Survivor Çim, özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılıyor. Az su ile yüksek çim kalitesini devam ettirebilen türler daha az gübre ve biçme gerektirdiğinden, bakım masrafları da önemli oranda azalıyor. Tüm Golf alanları ve spor tesislerinde, park-bahçelerde ve diğer çim alanlarda kullanılabilinecek olan SURVIVOR çim türünün lisanslaması, ülkemizde teknoloji transferi konusunda sayılı örneklerin arasında yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?