Kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi
OmniVision tarafından üretilen OV6948 model kamera, dünyanın en minik kamerası olma özelliğini taşıyor. Peki bir kum tanesi büyüklüğünde olan söz konusu kamera neden geliştirildi?
OmniVision OV6948, 0.575 x 0.575 x 0.232 mm boyutlarında minik bir kamera. Elinize aldığınızda ise parmağınızın üzerinde onu görebilmek hayli güç. 40 bin piksel renkli bir görüntü oluşturan dünyanın en minik kamerası, kullanıcılar için geliştirilen bir ürün değil. Aksine, bu kameralar daha çok cerrahi operasyonlar için tercih edilecek.
Kameranın çözünürlüğü nispeten düşük gibi olsa da, bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek ve cerrahlara tanılar için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış durumda. 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip olan kamera, 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı kullanıyor. Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200x200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebilirken, minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.
Geliştirilen bu minik kameranın özellikle nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda oldukça işe yarayacağı ifade ediliyor.
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