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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.09.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Kullanıcıların kalp atışını takip eden sıra dışı gözlük

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Kullanıcıların kalp atışını takip eden sıra dışı gözlük

Akıllı saatler ve akıllı bilekliklerin hayatımıza girmesiyle birlikte uyku düzenimizi takip eden, hatta kalp atış hızını ölçüp yaktığımız kaloriyi bizimle paylaşan dijital asistanlarımız oldu. Ancak akıllı saat ve bilekliklerle birlikte artık gözlükler de kalp atış hızını ölçebilecek. İşte karşınızda dünyanın en sıra dışı gözlüklerinden biri olan Form Swim Goggles...

Nesnelerin İnterneti yani ioT teknolojisiyle birlikte pek çok eşya akıllanmaya başladı. Bu bir süreç elbette ve günden güne daha çok eşyanın akıllandığına şahit oluyoruz. Google'ın Google Glass adı altında satışa sunduğu gözlük de aslında bir ilkti ve bir gözlüğün de akıllanabileceğini tüm dünya görmüştü. Ancak ilk kez böylesi bir ürün ortaya konduğu için özellikle tasarım tarafında kullanıcılardan pek olumlu puan alamadı. Diğer yandan gizlilik konusu da Google'ın başını fazlasıyla ağrıttı ve üzerinde kamerası olduğu için bu gözlüklerle her yere girebilmek mümkün olmadı. Ancak tüm bunlara karşın Google, gözlükleri de akıllandırarak ilk adımı atmış oldu. 

Google'ın yolu açmasıyla diğer markalar da kendi ürünlerini ortaya koymaya başladı. Bunlardan biri de Form Swim Goggles adını taşıyor. Swim Goggles, Polar’ın OH1 ve OH1 + kalp atış hızı sensörleriyle uyumlu hale gelecek.

Ürün, lenslerinden birinin içindeki küçük şeffaf ekran sayesinde yüzücülerin kalp atışlarını gösterge panelinden takip etmesini sağlayacak. Toplanan veriler ise kablosuz ve gerçek zamanlı olarak Swim Goggles’a iletilecek. Bu sayede canlı takip yapılması da sağlanacak.

Son olarak cihazın topladığı veriler Form Swim App üzerine kaydedilecek ve akıllı telefonlar üzerinden de takibi yapılabilecek.

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