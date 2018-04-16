Kullanıcıları zorla PUBG oynatan virüs!

Eğer hala PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynamadıysanız, ya da Fortnite'tan vazgeçmem diyorsanız, yeni ortaya çıkan ransomware (fidye virüsü) sizi oynamaya zorlayabilir. Fidye virüsleri, dosyalarınızı şifreliyor ve saldırganın talebini yerine getirene kadar onları şifreli tutuyor. Genel olarak bu virüsler, fidye karşılığında sizi rahat bırakıyor. Ancak MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen yeni fidye virüsü, kurbanlarına zorla bir saat PUBG oynatıyor.

"PUBG Ransomware" adlı bu virüs, masaüstünüzde bulunan tüm dosya ve klasörleri şifreliyor ve sonlarına .PUBG eklentisi koyuyor. Ardından açılan pencere size iki çözüm yolu sunuyor. Ya bir saat için PUBG oynamanız gerekiyor, ya da çözüm anahtarını görselden okuyarak yazmanızı istiyor.





Bleeping Computer'a göre virüs, oyunun işlem süreci olan 'TslGame' dosyasının çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Ancak aslında oyunu bir saat değil, birkaç saniye açık tutmanız bile yetiyor. Daha da fazlası, eğer Command Prompt'tan 'TslGame.exe'yi çalıştırırsanız virüs yine aradaki farkı anlamıyor.

chip.com.tr'nin haberine göre bu fidye virüsü ciddi bir zarara sebep olmasa da tatsız bir eşek şakası olarak tasarlanmış. Haberdar olmayan biri, dosyaları şifrelendiği için başı büyük sıkıntıya girebilir. En iyi önlemler, ücretsiz oyun kodu veya oyun içi eşyalar verdiğini iddia eden şüpheli sitelerden uzak durmak ve işletim sistemi ile anti-virüs yazılımlarını güncel tutmak.