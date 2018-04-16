Kullanıcıları zorla PUBG oynatan virüs!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.04.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

Kullanıcıları zorla PUBG oynatan virüs!

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Kullanıcıları zorla PUBG oynatan virüs!

Yeni fidye virüsü, kurbanlarından çok farklı bir şey istiyor: PUGB oynamak!

Eğer hala PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynamadıysanız, ya da Fortnite'tan vazgeçmem diyorsanız, yeni ortaya çıkan ransomware (fidye virüsü) sizi oynamaya zorlayabilir. Fidye virüsleri, dosyalarınızı şifreliyor ve saldırganın talebini yerine getirene kadar onları şifreli tutuyor. Genel olarak bu virüsler, fidye karşılığında sizi rahat bırakıyor. Ancak MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen yeni fidye virüsü, kurbanlarına zorla bir saat PUBG oynatıyor.

"PUBG Ransomware" adlı bu virüs, masaüstünüzde bulunan tüm dosya ve klasörleri şifreliyor ve sonlarına .PUBG eklentisi koyuyor. Ardından açılan pencere size iki çözüm yolu sunuyor. Ya bir saat için PUBG oynamanız gerekiyor, ya da çözüm anahtarını görselden okuyarak yazmanızı istiyor.

Kullanıcıları zorla PUBG oynatan virüs

Bleeping Computer'a göre virüs, oyunun işlem süreci olan 'TslGame' dosyasının çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Ancak aslında oyunu bir saat değil, birkaç saniye açık tutmanız bile yetiyor. Daha da fazlası, eğer Command Prompt'tan 'TslGame.exe'yi çalıştırırsanız virüs yine aradaki farkı anlamıyor.

chip.com.tr'nin haberine göre bu fidye virüsü ciddi bir zarara sebep olmasa da tatsız bir eşek şakası olarak tasarlanmış. Haberdar olmayan biri, dosyaları şifrelendiği için başı büyük sıkıntıya girebilir. En iyi önlemler, ücretsiz oyun kodu veya oyun içi eşyalar verdiğini iddia eden şüpheli sitelerden uzak durmak ve işletim sistemi ile anti-virüs yazılımlarını güncel tutmak.

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