Kullanıcılar kartlarını internet kullanımına açtırdı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı şubat ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, şubat ayı sonunda Türkiye'de 62,9 milyon adet kredi kartı ve 133,7 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Şubat 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik artış görülüyor.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile şubat ayında toplam 55,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 49 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 6,3 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 16 olarak gerçekleşti.

BKM verilerine göre, şubat ayında 8,5 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştiği görülüyor. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemeler yüzde 37 arttı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 13,2 olarak açıklanırken, 2018 yılı şubat ayında ise yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan kartların 31 Ocak 2018 itibariyle internetten alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamillerine getirilen onay şartı online ödemeleri etkilemedi. Bu yeni dönemde şubat ayında gerçekleşen internetten kartlı ödemeler ayrıntılı olarak incelendiğinde kart kullanımında daha da bilinçlenen kullanıcıların, bankaların sağladığı onay mekanizmalarıyla kolaylıkla kartlarına onay vererek alışverişlerini başarılı şekilde gerçekleştirdikleri görülüyor.



Son 4 aya ait internetten kartlı ödeme adedi incelendiğinde, günlük ortalama ödeme adedinin şubat ayında 1,1 milyon adet ile diğer aylara paralel seyretmesi, işlemlerin başarılı şekilde gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi olarak göze çarpıyor.

Yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalarıyla beraber internetten ödemeler sağlıklı bir şekilde artışını sürdürürken, dijital dönüşüm de hızla devam ediyor.