Kullanıcılar ilgi göstermedi, Google fişini çekmeye karar verdi
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, ilgi görmeyen servislerini bir bir kapatmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Cloud Print platformunun kapısına kilit vurmaya karar verdi.
Google, pek çok uygulama ve servisi önce test aşamasında değerlendiriyor, ardından kullanıcıların ilgi düzeyine göre servisler ya ömrünü sürdürüyor ya da yolun sonuna geliyor. Bu anlamda servislerinin gözünün yaşına bakmayan şirket, son olarak Cloud Print servisini sonlandırma kararı aldı. 2021 yılında kullanımdan çekilmesi beklenen platform, kullanıcıların fiziksel bir bağlantı olmaksızın yazdırma işlemini sağlıyor.
2010'da yayınlanan işlev, beta aşamasından hiç çıkmadı ve şimdi Google'ın bir destek belgesi, bir alternatif aramanızı öneriyor. Destek belgesine göre Google Print, 31 Aralık 2020 itibariyle desteği durduracak ve hizmet üzerinden belge yazdırmak mümkün olmayacak.
CloudPrint, daha çok yazıcısıyla uyum sorunu yaşayan Chromebook kullanıcılarının tercih ettiği bir uygulama. Ancak bu durum da servisi kurtarmaya yetmemiş gibi görünüyor.
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