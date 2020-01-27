Kullanıcılar Facebook’u neden terk ediyor?

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2.45 milyara ulaşan Facebook, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 32’si tarafından kullanılıyor. Teknoloji dünyasında Google haricinde bu kadar çok kişiye ulaşabilen bir hizmet henüz bulunmuyor. Ancak son yıllarda Facebook tarafında işler pek de iyi gitmiyor.

2018 yılında ABD’de yapılan geniş çaplı bir ankete katılanların yüzde 9’u yakın zamanda Facebook hesaplarını sildiklerini belirtti. Katılanların yüzde 35’i ise platformu eskiye göre çok daha az kullandıklarını belirtti. Pew Research Center tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise kullanıcıların yüzde 40’ı Facebook’u kontrol etmeyi bıraktığını söylüyor. Genç kullanıcıların yüzde 44’ü ise uygulamayı artık telefonlarından tamamen sildiklerini söylüyor. Genç kullanıcılarda yaşanan bu düşüşteki en büyük faktör olarak, ebeveynler ve akrabalar tarafından aktif olarak kullanılan platformun, gençler için itici gelmesi gösteriliyor.

Yaşanan bu küresel ölçekli kullanıcı kaybında Snowden sızıntıları, Cambridge Analytica skandalı ve Mark Zuckerberg'in ABD başkanı Donald Trump ile gizli buluşmasının önemli bir payı var. Özellikle Cambridge Analytica skandalı, kullanıcıların her zaman varsaydığı kişisel veri ihlalinin, kanıtlarla ortaya çıkmasını sağladı.

Durumun sosyolojik ve psikolojik boyutuna baktığımızda ise zaman kaybından kaçınmak, ertelemelerin önüne geçmek, sosyal karşılaştırmadan uzak durmak öne çıkan ilk nedenler arasında yer alıyor. Özellikle de yeni planların hayata geçirilmesi için ilk adımların atıldığı yılın ilk ayları, sosyal medya platformlarının en çok kullanıcı kaybettiği dönemler oluyor.

Facebook kullanıcı kaybetse de büyümeye devam ediyor

Teknoloji dünyasında kullanıcılar arasındaki hızlı tüketim akımı, Facebook’un da hızlı bir şekilde tüketilmesine ve kullanıcıların farklı platformlara yönelmesine neden oldu. Ancak Facebook hesabını silen kullanıcılar, kısa vadede Facebook’un ekonomik modelini değiştirmeyecek gibi görünüyor.

Facebook, yaşanan tüm olaylar ve kullanıcıların bir kısmının hesaplarını silmesine rağmen, platforma kazandığı yeni kullanıcılarla kitlesini büyümeye devam ediyor. Instagram’ın hikayeler özelliğini kopyalaması, platforma getirilecek olan karanlık mod gibi yeni özellikler Facebook’un bir süre daha ayakta kalmasını sağlayacak diyebiliriz. Ancak bu özelliklerden daha da önemlisi, Facebook içerik stratejisinde mevcut trendi yakalayamazsa, dünyanın en büyük sosyal medya platformu unvanını kaybedebilir.

Burak Kesayak

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