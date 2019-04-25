Kullanıcı sayısı 7 milyonu aştı
Boyner Grup’un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi, 7 milyon üyeyi aştı.
Hopi, dördüncü yılına 7 milyon üye ile adım attı. Nisan 2015’te lanse edilen platform, bugüne kadar 14 Milyar TL’lik alışverişte kullanıldı. Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye’de üretilen “big data” ve “yapay zekâ” teknolojileriyle öğrenen platform, üyelerinin karşısına kişiselleştirilmiş tekliflerle çıkıyor. Platform, dakikada ortalama 33 alışverişte, yani her iki saniyede 1 kez kullanılıyor.
Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan kargoya kadar 130 marka ve 8 binden fazla noktada kullanılabilen platform ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın alındı.
Orta Doğu, Uzakdoğu, Güney Amerika’nın yanı sıra Avrupa pazarları için görüşmelerin devam ettiği platform, yakın gelecekte Türkiye’den dünyaya açılan bir inovasyon olmayı hedefliyor.
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