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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.03.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Kullanıcı kendi verisini buluttan geri çekiyor

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Kullanıcı kendi verisini buluttan geri çekiyor

Bulut servislerin maruz kaldığı veri sızıntılarının kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisi artarak büyürken; veriyi bulut üzerinde değil, uç nokta cihazlarında işleyen "sınır bilişim" (edge computing) trendi hızla yaygınlaşıyor.

Kullanıcı verisini işleyen en büyük kuruluşların maruz kaldığı siber saldırılar, tüketicilerin kişisel bilgilerini bulut servislerinden geri çekmesine neden oluyor. Forcepoint'in 2019 öngörüleri arasında yer alan "sınır bilişim" (edge computing) trendi, veri gizliliğini korumak için yeni bir çözüm olarak sunuluyor. Buna karşın, aynı raporda internet kullanıcılarının veriyi cihazda tutma konusunda hizmet aldıkları şirketlere karşı güven problemi yaşadığı dikkat çekiyor. 2019 Forcepoint Siber Güvenlik Öngörüleri Raporu'na göre Forcepoint müşterilerinin neredeyse üçte biri (yüzde 31), güvenlik endişeleri nedeniyle bulut üzerinde tuttukları veriyi kısıtlamaya başlamış bulunuyor.

Kişisel gizlilik edge computing ile korunuyor

Milyonlarca kullanıcıya ait veriyi barındıran şirketleri hedefleyen siber saldırılar, kişisel veri gizliliği konusunda endişelerin giderek artmasına neden oluyor. İnternet kullanıcılarının kişisel verisini paylaştığı kurumlara duyduğu güven her geçen gün azalıyor. Şirketlerin bulduğu en güncel çözüm ise sınır bilişim (edge computing). Bu sistemde, kullanıcıya ait verinin buluta taşınmaksızın, doğrudan akıllı telefon ya da bilgisayar gibi uç nokta cihazları üzerinde işlenmesi sağlanıyor. Bulut servislerinin son kullanıcıya ait cihazlarla uyum içinde çalışmasını sağlayan bu yöntem, gizliliği sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Ne var ki veriyi yöneten yine şirketler olduğu için, kullanıcılar kendi verilerinin tam olarak nerede işlendiği konusunda bu şirketlerin yaptıkları açıklamaları baz almak durumunda kalıyor. Son yıllarda yaşanan büyük ölçekli sızıntılar ise sınır bilişimin etkin bir çözüme dönüşme sürecini yavaşlatıyor.

Toplumsal güven algısının kullanıcılar arası (P2P) güven modeline dönüştüğü son on yılda, iki taraf arasındaki güven unsuruna aracılık eden Uber ve Airbnb gibi şirketlerin yükselişe geçtiğini hatırlatan Forcepoint Baş Bilimcisi Dr. Richard Ford, P2P ve bulut bilişim arasında bir denge tutturacak güven skoru gibi uygulamaların oyunun kurallarını değiştireceğini belirtti ve ekledi: "İlk olarak, pek çok servis sağlayıcının daha yüksek gizlilik standartları sağlamak adına sınır bilişime ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Buna karşın, son kullanıcıların ise bu iyileştirmeleri anlamakta ya da şirketlere güven duymakta zorluk çekeceğini düşünüyoruz."

Şirketlerin veriyi hem cihazda hem de bulutta güvenli tutması Forcepoint'e göre artık yeterli değil. Bunun yanı sıra, son kullanıcının zayıflayan güvenini de yeniden kuvvetlendirerek, gerçek kontrolün bireylerde olduğuna hedef kitlelerini ikna etmeleri gerekiyor.

 

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