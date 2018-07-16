Küpe gibi takılan kulaklık!
Kulaklığının birbirine dolanan kablolarıyla uğraşmak istemeyen ve sık sık kaybeden kullanıcılar için yeni bir kulaklık geliştirildi. Küpe şeklindeki bu kulaklık kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracağa benziyor.
"Swings" adı verilen bu küpe kulaklık, Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Normal bir kulaklıkla aynı mantıkta olan Swings'i ihtiyacınız olduğunda yukarı çevirerek kullanabilirsiniz. İç yapısı silikondan üretilmiş olan Swings aynı zamanda son derece konforlu.
Şirketin söylediğine göre, ürün size 5 saatlik dinleme süresi veriyor. Bu kulaklıkla 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik müzik dinlemek de mümkün. Bunun yanı sıra ürün, Google Assistant veya Siri ile kullanmaya uygun. Ama bir konuya dikkat çekmekte yarar var: Swings ne yazık ki su geçirmez özelliğe sahip değil! Yani küpelerinizle duşa girmemenizde yarar var.
Renk ve model seçenekleri zamanla genişleyecek olan Swings'in şimdilik fiyatı, 129 ila 179 dolar arasında. Ürün henüz Türkiye'de bulunmuyor.
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