Küpe gibi takılan kulaklık!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.07.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Küpe gibi takılan kulaklık!

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Küpe gibi takılan kulaklık!

Kulaklığının birbirine dolanan kablolarıyla uğraşmak istemeyen ve sık sık kaybeden kullanıcılar için yeni bir kulaklık geliştirildi. Küpe şeklindeki bu kulaklık kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracağa benziyor.

"Swings" adı verilen bu küpe kulaklık, Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Normal bir kulaklıkla aynı mantıkta olan Swings'i ihtiyacınız olduğunda yukarı çevirerek kullanabilirsiniz. İç yapısı silikondan üretilmiş olan Swings aynı zamanda son derece konforlu.

Şirketin söylediğine göre, ürün size 5 saatlik dinleme süresi veriyor. Bu kulaklıkla 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik müzik dinlemek de mümkün. Bunun yanı sıra ürün,  Google Assistant veya Siri ile kullanmaya uygun. Ama bir konuya dikkat çekmekte yarar var: Swings ne yazık ki su geçirmez özelliğe sahip değil! Yani küpelerinizle duşa girmemenizde yarar var.

Küpe gibi takılan kulaklık

Renk ve model seçenekleri zamanla genişleyecek olan Swings'in şimdilik fiyatı, 129 ila 179 dolar arasında. Ürün henüz Türkiye'de bulunmuyor.

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