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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.06.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

"Küçük mucitler" projelerini tanıttı

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"Küçük mucitler" projelerini tanıttı

Türkiye'nin 20 ilinden 300 öğrencinin katıldığı KodlaManisa Festivali başladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel Kurutma Makinesi Fabrikası'nda düzenlenen festivalde tasarımını yapıp kodladıkları projeleri tanıtan öğrenciler, projelerini jüriye sundu. 

Festivalin açılış törenine katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, öğrencilerin projelerini tek tek inceledi. 

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, şirket olarak teknoloji ve kodlamayla ilgili çalışmaları teşvik ettiklerini belirterek, "Bu tür çalışmaların da ülkemizdeki yerli ve teknolojide öncü kuruluşlarında olması çok anlamlı, çünkü gençlerimiz okullarında yapmış oldukları uygulamaları burada görme şanslarına sahip oluyor. Bu da onların geleceğe olan öz güvenlerini arttırmakta ve kendi yapacakları başarıları ileride bu tür kurumlarda sonuca ulaşmasını görmeleri açısından çok anlamlıdır." dedi. 

Manisa Valisi Ahmet Deniz de dünyanın artık dijital bir çağda olduğuna işarete ederek, "Artık kodlamanın, yapay zekanın, otomasyonun ön plana çıktığı endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir çağdayız. Bunu yakalayabilmek için çocuklarımızın bu inovasyon kültürünü teknolojiye yakınlığını aşılamak lazım. Onu da bu ortamlarda göstermek lazım. Vestel ile bugün yaptığımız işbirliği çerçevesinde çocuklarımızın projelerini, sunumlarını, heyecanını ve coşkusunu görünce çok mutlu oluyoruz." diye konuştu. 

Akşama kadar sürecek sergide jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından en başarılı projeler ödüllendirilecek.

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