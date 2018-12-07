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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.12.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

Küba'da cep telefonlarında internet servisi başlıyor

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Küba'da cep telefonlarında internet servisi başlıyor

Kübalılar bugünden itibaren cep telefonlarından 3G ile internete bağlanabilecek. Ancak servis Kübalıların satın alma gücüyle kıyaslanınca çok pahalı.

Aylık 600 MB (megabyte) sınırlı internet paketinin fiyatı 7 Amerikan dolarına, 4 GB'lik internet paketinin fiyatı ise 30 Amerikan dolarına denk.

Paketsiz internete bağlanmanın ücreti ise 100 MB için yaklaşık 10 dolar olacak.

Ülkede aylık ortalama maaş da yaklaşık 30 Amerikan doları.

Küba, dünyada internete erişiminin en düşük olduğu ülkelerden biri.

Ülkede cep telefonu hizmetini devlete ait ETECSA telekomünikasyon idaresi veriyor.

ETECSA Başkan Yardımcısı Tania Velázquez, devletin uygulamalarını kullanmanın ya da Küba'nın Wikipedia'sı olan Ecured gibi siteleri ziyaret etmenin www'den (world wide web) daha ucuz olacağını açıkladı.

11,2 milyon nüfuslu Küba'da halkın yarıya yakınının cep telefonu var.

Bugüne kadar ülkede ETECSA'nın sattığı internet kartları ile Wi-Fi (kablosuz erişim) hizmeti verilen belirli bölgelerden internete girilebiliyordu.

2013'e kadar ise internet hizmeti sadece turistlerin kaldığı otellerle sınırlıydı.

Guillermo Diaz de internete girebilmek için sık sık Wi-Fi bulunan parkları ziyaret eden Kübalılardan. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş olan aile üyeleriyle görüntülü konuşuyor ve "Daha rahat şekilde internete girmek iyi olacak" diyor.

AFP'ye konuşan Havanalı Joaquin Montiel ise bir devlet kurumunda satıcı olarak çalıştığını ve maaşının yaklaşık 20 Amerikan doları olduğunu söylüyor. Montiel için 3G teknolojisine sahip bir cep telefonu ve internet paketini satın alabilmek uzak bir ihtimal.

Geçen Nisan ayında devlet başkanı seçilen Miguel Diaz-Canel, 'ekonomiyi canlandırmak ve devrimi çevrimiçi dünyada daha iyi savunabilmek' için ülkede internet kullanımını artırmayı öncelikleri arasına almıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Ekim ayında da bir Twitter hesabı açmıştı.

Küba hükümeti internette ciddi bir sansür politikası izlemiyor. Kübalılar Facebook ve Twitter gibi sosyal medya siteleri ve uluslararası basın kuruluşlarının sayfalarına erişimde bir engelleme ile karşılaşmıyor.

ABD'li düşünce kuruluşu Freedom House'un geçen yıl yayımladığı rapora göre ise ABD hükümetinin desteklediği haber sitesi Marti Noticias ve yerel blog 14ymedio'ya erişim yasak.

 

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