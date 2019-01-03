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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.01.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik üretilecek

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KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik üretilecek

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) hazırlanan "Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali" projesi kapsamında çok düşük şiddette esen rüzgarda bile elektrik üretilebilecek.

TÜBİTAK'ın desteğiyle hazırlanan projeyi test etmek için hazırlanan rüzgar santrali, Kanuni Kampüsü'nde boş yakıt tanklarının üzerine kuruldu.

Teknoloji Transfer Ofisi'nde proje uzmanı Eren Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ofis olarak girişimcileri ve yerli ürünleri desteklediklerini söyledi.

Dünyanın temiz enerji peşinde koştuğuna dikkati çeken Yılmaz, "O nedenle bu ürün çok önemli çünkü hem ülkemizde üretilecek hem de yerli ve milli ürün olacak. Daha düşük rüzgarda dahi çalışabiliyor. Projeye yazımından alımına kadar destek sağladık ve kampüste bunu test edebiliyorlar." dedi.

Projenin yürütücüsü ve KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Hakkı Şenol ise 2017 yılında TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bunun üzerine Trabzon-Teknokent içerisinde şirketleşerek çalışmalarımızı kurumsallaştırdık. Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali isimli projemizin tasarım ve bilgisayar destekli analizlerden sonra 1:10 ve 1:5 ölçekli modeller ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi akış görüntüleme ve izleme laboratuvarlarında test ederek verimliliğini artırdık ve tasarımını geliştirerek yenilikçi bir rüzgar tribünü tasarımı ortaya çıkardık."

"Yüzde yüz yerli kaynaklar kullanılarak yapıldı"

Projenin yüzde yüz yerli kaynaklar kullanılarak yapıldığına işaret eden Şenol, ürünü ticarileştirmek, ulusal ve uluslararası pazara açılmak istediklerini aktardı.

Şenol, ürünün, çok daha düşük rüzgar hızlarında çalışabildiğini ifade ederek "Ağaçların yaprakları kımıldamazken elektrik üretebilecek şekilde tasarladık. Bu tipler tamamen evlerin enerjisini üretmek için kullanılabilir. Devlete ve kullanıcılara tasarruf ettirebilir, katma değer sağlar. Tamamen bizi enerji kesintilerinden kurtararak jeneratör görevi de yapabilir çünkü akülerinde enerjiyi depolayabiliyoruz." diye konuştu.

Şenol, kurulumunu yaptıkları rüzgar santralinin çevresindeki aydınlatma direkleri için bir yıl boyunca elektrik üretimi yapacaklarını da kaydetti.

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