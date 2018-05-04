Kriz SMSC nedir? Turkcell hatlarda bir garip mesaj
3 Mayıs akşamı Turkcell hatlı telefonlara gelen Kriz SMSC başlıklı bir SMS kafaları karıştırdı. Mesajın içeriği ise şöyle: Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir. B002". Ancak bu mesajın içeriğini anlayamayan pek çok kullanıcının kafası hayli karışmış durumda. Teknik bir hatadan dolayı Turkcell hatların bazılarına geldiği sanılan Kriz SMSC SMS'ini gören kullanıcılar ne olduğunu anlamak için Google'da yoğun bir arama yapıyor. Peki nedir Kriz SMSC?
Dün akşam saatlerinde Türkiye genelinde Turkcell hatlarının bazılarına gelen Kriz SMSC başlıklı bir SMS kafaları fena halde karıştırdı. “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir.” açıklaması vardı. Platforma dair resmi bir açıklama yok; ancak bu sistemin kaynağı Defne Telekomünikasyon. Defne Telekomünikasyon firmasının Acil SMSC ürünü, yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları ile yaklaşık olarak 80 milyon aboneye SMS gönderimi gerçekleştirebiliyor.
Bu sayede mobil operatörler özellikle, afet, kriz ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor. Bu sistemin bölgesel bir acil durumda sadece o bölgedeki aboneleri haberdar etme opsiyonu da bulunuyor. Bu durumda da mobil operatörlerin hizmetine Cell Broadcast ürününü sunuluyor. CellBoadcast ile mobil operatörler istenen bölgedeki abonelere, şebekeye bağlı kalmadan baz istasyonları aracılığıyla bilgilendirme mesajlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabiliyor.
Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi operatörler, acil durumlarda SMSC platformunu kullanabiliyor. Son günlerde gelen “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir. B002” mesajın şimdilik test amaçlı gönderildiği düşünülüyor. Umarız operatörler SMSChakkında yakında bir açıklama yapar ve halkın panik yapmasının önüne geçer.
Güncelleme: Operatörler dün yaşanan olay ile ilgili “03.05.2018 tarihinde teknik bir problem nedeniyle KrizSMSC adi altinda gonderdigimiz smsi dikkate almamanizi rica ederiz. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.” açıklamasında bulundu.
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