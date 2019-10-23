Kritik altyapıların siber güvenliği masaya yatırıldı
Biznet Bilişim, Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası HITB CyberWeek etkinliğine katıldı. Etkinlikte Biznet’i temsil eden IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Fatih Kayran, “Akıllı Şebekelerde Enerji Hattı Üzerinden Veri İletimi Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, kritik altyapılar siber güvenliği konusunda öncü hizmetleri ile tanınan Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Siber Güvenlik Konferansı”nın ikincisini, 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriyor.
Yerli siber güvenlik firması Biznet Bilişim, Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası HITB CyberWeek etkinliğine katıldı. Etkinlikte Biznet’i temsil eden IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Fatih Kayran, “Akıllı Şebekelerde Enerji Hattı Üzerinden Veri İletimi Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akıllı şebekelerin, tüketicilere iki yönlü dijital iletişim yoluyla elektrik sağlamak için kullanılan, dijital teknolojiye dayalı bir elektrik şebekesi olduğu bilgisi veren Kayran; “Akıllı şebekeler, verimliliği arttırmaya, enerji tüketimini ve maliyetini azaltmaya, enerji tedarik zincirinin şeffaflığını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için tedarik zinciri içerisinde izleme, analiz, kontrol ve iletişimi sağlar. Birçok hükümet ve kurum küresel ısınmayı, acil durum esnekliğini ve enerji bağımsızlık senaryolarını kontrol edebilmek için akıllı şebekelerin kullanılmasını teşvik ediyor” dedi.
Yüksek maliyetli anlarda tüketimi en aza indirme
Elektrik üretiminin borsaya benzediğini vurgulayan Kayran, şunları söyledi: “Genelde elektrik fiyatları taleple birlikte artar. Akıllı şebeke enerji yönetimi hizmetleri, tüketicilere mevcut tüketim ve enerji fiyatları hakkında bilgi vererek, yüksek maliyetli ve yoğun talep sürelerinde tüketimi en aza indirmeye yardımcı olur. Bunu sağlayan şebeke mimarisi ayrıca, enerji tüketimini ve işletmeler için ortalama maliyeti tahmin edebilme amacıyla enerji yönetimi yazılımıyla birleştirilmiştir.”
Saha memurlarına ihtiyaç kalmıyor
Akıllı sayaçlardan ve güvenliğinden bahsederek konuşmasını tamamlayan Biznet IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Kayran, akıllı sayaçlarda, elektrik hırsızlığını tespit edebilmenin, uzaktan izleme, faturalandırma, kapatma gibi hizmetlerin alınabildiğini, dolayısıyla sahadaki sayaçları okumak için bir memura gerek olmadığını vurguladı.
Ayrıca akıllı şebekelerde kullanılan haberleşme protokollerinin ve akıllı sayaçların şebekeler için yeni bir saldırı yüzeyi oluşturduğuna dikkat çeken Kayran, akıllı şebeke altyapılarına yapılabilecek saldırılarla elektrik kullanımı sahteciliği gibi doğrudan maliyet odaklı zararlar yaşanılabileceğini vurguladı.
EKS Siber Güvenlik Konferansı 13 Kasım’da
Kritik altyapılar siber güvenliği konusunda en yetkin siber güvenlik firması olan Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Siber Güvenlik Konferansı’nın ikincisini, 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriyor. “Savunmanın Gücü” temalı konferansın ana konuşmacısı; kariyerini kritik altyapıların siber güvenliğine adamış, “EnergySec US” Kurucu Başkanı ve “Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi” Koordinatörü Patrick C Miller.
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