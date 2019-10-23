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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Kritik altyapıların siber güvenliği masaya yatırıldı

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Kritik altyapıların siber güvenliği masaya yatırıldı

Biznet Bilişim, Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası HITB CyberWeek etkinliğine katıldı. Etkinlikte Biznet’i temsil eden IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Fatih Kayran, “Akıllı Şebekelerde Enerji Hattı Üzerinden Veri İletimi Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, kritik altyapılar siber güvenliği konusunda öncü hizmetleri ile tanınan Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Siber Güvenlik Konferansı”nın ikincisini, 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriyor.

Yerli siber güvenlik firması Biznet Bilişim, Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası HITB CyberWeek etkinliğine katıldı. Etkinlikte Biznet’i temsil eden IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Fatih Kayran, “Akıllı Şebekelerde Enerji Hattı Üzerinden Veri İletimi Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akıllı şebekelerin, tüketicilere iki yönlü dijital iletişim yoluyla elektrik sağlamak için kullanılan, dijital teknolojiye dayalı bir elektrik şebekesi olduğu bilgisi veren Kayran; “Akıllı şebekeler, verimliliği arttırmaya, enerji tüketimini ve maliyetini azaltmaya, enerji tedarik zincirinin şeffaflığını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için tedarik zinciri içerisinde izleme, analiz, kontrol ve iletişimi sağlar. Birçok hükümet ve kurum küresel ısınmayı, acil durum esnekliğini ve enerji bağımsızlık senaryolarını kontrol edebilmek için akıllı şebekelerin kullanılmasını teşvik ediyor” dedi. 

Yüksek maliyetli anlarda tüketimi en aza indirme

Elektrik üretiminin borsaya benzediğini vurgulayan Kayran, şunları söyledi: “Genelde elektrik fiyatları taleple birlikte artar. Akıllı şebeke enerji yönetimi hizmetleri, tüketicilere mevcut tüketim ve enerji fiyatları hakkında bilgi vererek, yüksek maliyetli ve yoğun talep sürelerinde tüketimi en aza indirmeye yardımcı olur. Bunu sağlayan şebeke mimarisi ayrıca, enerji tüketimini ve işletmeler için ortalama maliyeti tahmin edebilme amacıyla enerji yönetimi yazılımıyla birleştirilmiştir.” 

Kritik altyapıların siber güvenliği masaya yatırıldı

Saha memurlarına ihtiyaç kalmıyor

Akıllı sayaçlardan ve güvenliğinden bahsederek konuşmasını tamamlayan Biznet IoT siber güvenlik hizmetleri ekip lideri Kayran, akıllı sayaçlarda, elektrik hırsızlığını tespit edebilmenin, uzaktan izleme, faturalandırma, kapatma gibi hizmetlerin alınabildiğini, dolayısıyla sahadaki sayaçları okumak için bir memura gerek olmadığını vurguladı. 

Ayrıca akıllı şebekelerde kullanılan haberleşme protokollerinin ve akıllı sayaçların şebekeler için yeni bir saldırı yüzeyi oluşturduğuna dikkat çeken Kayran, akıllı şebeke altyapılarına yapılabilecek saldırılarla elektrik kullanımı sahteciliği gibi doğrudan maliyet odaklı zararlar yaşanılabileceğini vurguladı. 

EKS Siber Güvenlik Konferansı 13 Kasım’da

Kritik altyapılar siber güvenliği konusunda en yetkin siber güvenlik firması olan Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Siber Güvenlik Konferansı’nın ikincisini, 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriyor. “Savunmanın Gücü” temalı konferansın ana konuşmacısı; kariyerini kritik altyapıların siber güvenliğine adamış, “EnergySec US” Kurucu Başkanı ve “Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi” Koordinatörü Patrick C Miller.

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