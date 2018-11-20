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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.11.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Kripto pazarı duruldu, Nvidia hisseleri 'çöktü'

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Kripto pazarı duruldu, Nvidia hisseleri 'çöktü'

Geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana büyük bir çıkış yakalayan Nvidia ani bir fren yapmak zorunda kaldı. Yatırımcısını memnun edemeyen firma borsada büyük çöküş yaşıyor.

Geçen yıl yaz aylarında özellikle AMD Radeon RX Vega ekran kartlarının oyuncuları memnun edememesi ve Polaris mimarisinin de fiyat-performans dengesi nedeniyle biraz geride kalması Nvidia’nın işine gelmişti. Bu dönemden itibaren Pascal tabanlı ekran kartlarına ilgi arttı ve yükseliş başladı.

Geçen yılın sonlarında ve bu yılın başlarında kripto para dünyasının adeta patlama yapması madencilik ekipmanlarına da yansıdı. Nvidia ekran kartlarının fiyatları fahiş seviyelere çıkarken özel ekran kartlarının piyasaya sürüldüğünü gördük.

Donanımhaber'in haberine göre Nvidia’nın bu sebepler üzerinde yükselen hakimiyeti ve hareketliliği yaz aylarına kadar devam etti. Kırılgan hale gelen kripto paralar nedeniyle madencilik trendinin düşmeye başlaması ve ekipmanların özel yongalar üzerine inşa edilmesi nedeniyle Nvidia ekran kartlarına olan ilgi azalmaya başladı. Haliyle bol bol üretilen grafik çekirdekleri elde kaldı ve zarara sebep oldu.

Büyük iddialarla piyasaya sürülen Turing tabanlı GeForce RTX serisinin yüksek fiyat etiketleri oyuncu ilgisini sınırlı tuttu. Üzerine bir de RTX 2080 Ti sorunları eklenince Nvidia için kâbus dolu günler başladı.

Kripto pazarı duruldu, Nvidia hisseleri çöktü

Yılın üçüncü çeyreğinde firma gelirlerde artış yaşasa da analiz raporlarının beklentilerini karşılayamadı ve üstelik yılın son çeyreği için önemli bir düşüş tahmini ortaya çıktı. Bunun sonucunda da hisseler çakıldı.

Mali raporların açıklandığı gün yüzde 19 civarında düşüş yaşayan hisseler takip eden günde de yüzde 6 civarında düştü. Uzun süredir ilk kez üst üste iki gün düşüş yaşayan firmanın borsa değeri de geçen yıl yaz ayları başındaki seviyeye döndü. Böylece 18 ayda kazandırdıklarını iki günde vermiş oldu.

Elbette sektör devi Nvidia’nın bu tür sarsıntılara karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde hamle yapılmazsa kayıplar artabilir. Pascal mimarisinin elde kalması ve Turing mimarisinin de ilgi görmemesi bir ara hamleyi zorunlu kılıyor.

AMD tarafından bakacak olursak Radeon RX 590 hamlesi ve gelecek yıl için Navi 10 hamlesi önem taşıyor. Nvidia’nın önümüzdeki bir yıl boyunca bu mimarilerle devam edeceğini düşünürsek AMD için de hareket alanı doğabilir. Intel’in de kendi çapında sıkıntılar yaşaması nedeniyle işlemci pazarında bir fırsat yakalayan AMD’ye grafik pazarında da böyle bir şans doğmuş oldu.

 

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