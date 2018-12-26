Kripto paralarda büyük düşüş
Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında ciddi bir düşüş görülüyor. Noel arifesinde 1 bitcoin'in fiyatı 4236 dolardan 3755 dolara kadar düştü. Peki bu düşüş daha nereye kadar sürecek?
Bitcoin dahil pek çok kripto para biriminde bugünlerde büyük bir düşüş söz konusu. Bitcoin, son aylarda yükseliş trendine girmiş olsa da, yılın son ayını yine büyük bir kayıpla kapatıyor. Aralık ayı içerisinde yaklaşık %12 civarında bir düşüşten bahsediyoruz.
Cointelegraph’ın Ripple Fiyat Index’ine baktığımızda piyasadaki en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi olarak dikkat çeken Ripple, geçtiğimiz gün son 24 saatte yüzde 15 oranında değer yitirdi. Ripple, haberi hazırladığımız TSİ 10.56 sularında 0.38 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Ethereum'da da durum pek parlak değil. Yüzde 18 oranında değer kaybeden Ethereum, 135 dolardan satılırken, Bitcoin Cash ise yüzde 20'nin üzerinde kayıpla 165 dolardan alıcı buluyor.
Kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu ise 128,8 milyar dolara kadar düştü.
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