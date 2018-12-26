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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.12.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Kripto paralarda büyük düşüş

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Kripto paralarda büyük düşüş

Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında ciddi bir düşüş görülüyor. Noel arifesinde 1 bitcoin'in fiyatı 4236 dolardan 3755 dolara kadar düştü. Peki bu düşüş daha nereye kadar sürecek?

Bitcoin dahil pek çok kripto para biriminde bugünlerde büyük bir düşüş söz konusu. Bitcoin, son aylarda yükseliş trendine girmiş olsa da, yılın son ayını yine büyük bir kayıpla kapatıyor. Aralık ayı içerisinde yaklaşık %12 civarında bir düşüşten bahsediyoruz. 

Cointelegraph’ın Ripple Fiyat Index’ine baktığımızda piyasadaki en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi olarak dikkat çeken Ripple, geçtiğimiz gün son 24 saatte  yüzde 15 oranında değer yitirdi. Ripple, haberi hazırladığımız TSİ 10.56 sularında 0.38 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 

Ethereum'da da durum pek parlak değil. Yüzde 18 oranında değer kaybeden Ethereum, 135 dolardan satılırken, Bitcoin Cash ise yüzde 20'nin üzerinde kayıpla 165 dolardan alıcı buluyor. 

Kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu ise 128,8 milyar dolara kadar düştü.

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