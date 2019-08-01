Kripto paralar şimdi de golf sahalarında
Kripto para alım-satım platformlarından Bitci.com tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Golf Cup, golfseverleri bir araya getirecek. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri kripto para cinsinden verilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş olacak.
Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren kripto para alım-satım platformu söz konusu platform, sporseverleri Bodrum’da bir araya getirecek çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 16-17 Ağustos tarihlerinde, Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek turnuvaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda golf tutkunu katılacak.
İki gün sürecek organizasyon, ödül sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza atacak. Turnuvada dereceye girecek isimler, ödüllerini kripto para olarak alacak. Ödül kazanan sporcular, sahip oldukları kripto paralarla ilgili tüm alım satım işlemlerini söz konusu platform üzerinden yapabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle