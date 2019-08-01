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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Kripto paralar şimdi de golf sahalarında

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Kripto paralar şimdi de golf sahalarında

Kripto para alım-satım platformlarından Bitci.com tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Golf Cup, golfseverleri bir araya getirecek. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri kripto para cinsinden verilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş olacak.

Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren kripto para alım-satım platformu söz konusu platform, sporseverleri Bodrum’da bir araya getirecek çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 16-17 Ağustos tarihlerinde, Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek turnuvaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda golf tutkunu katılacak.

İki gün sürecek organizasyon, ödül sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza atacak. Turnuvada dereceye girecek isimler, ödüllerini kripto para olarak alacak. Ödül kazanan sporcular, sahip oldukları kripto paralarla ilgili tüm alım satım işlemlerini söz konusu platform üzerinden yapabilecek.

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