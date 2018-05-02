Kripto para piyasa hacmi 1 trilyon doları aşacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Kripto para piyasa hacmi 1 trilyon doları aşacak

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Kripto para piyasa hacmi 1 trilyon doları aşacak

Geçtiğimiz aylarda 800 milyar dolarlık hacme ulaşan kripto para hacmi manipülasyonların etkisiyle bugün 440 milyar dolar seviyelerinde. Pazara şüpheli yaklaşan büyük yatırımcıların piyasaya kademeli girişiyle bu pazarın 2018 sonunda 1 trilyon doları aşması öngörülüyor.

Blockchain teknolojisi, adını dijital para birimi Bitcoin ile duyurdu. Bu teknolojinin sadece finans alanına yönelik bir teknoloji olduğu sanılsa da sağlık sektöründen, turizme, sigortacılıktan mali denetime, yapay zekâ pazarından geleneksel ve sosyal medya kullanımına kadar hayatımızın her alanında kullanılması bekleniyor. Blockchain devrimi, sadece IT sektörünü değil, neredeyse tüm iş alanlarını kapsayacak bir gelişim potansiyeli taşıyor. 

Kripto para hacmi 800 milyar dolardan 440 milyar dolara düştü 

Geçtiğimiz aylarda 800 milyar dolarlık hacme ulaşan kripto para dünyasının bugün 440 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten ucuracak.com CEO’su Fahri Toğa, “Pazar, tavsiyeye dayalı yatırım üzerinden yürüdüğü için çok fazla manipülasyon görülüyor. Ancak son iki yıldan bu yana denkleme katılan güçlü projeler ve ortaya konulan net fayda ile şimdiye kadar kripto pazarına şüpheli yaklaşan büyük yatırımcıların piyasaya kademeli girişi bekleniyor. Kripto piyasa hacminin bu girişlerle 2018 sonu itibariyle 1 trilyon doları aşması bekleniyor.” dedi. 

Telefonla 40 yılda, Blockchain ile aylar içinde 

Telefon ve elektriğin 40 yıldan uzun bir süre, kredi kartlarının 28 yıl, internetin 7 yıl, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım platformlarının ise 3 seneden az bir süre zarfında 50 milyon kullanıcıya ulaştığına dikkat çeken Toğa, Blockchain’in getireceği sürprizlere hazır olunması gerektiğinin altını çizdi.

ATM’ler kurulduğunda bankacıların işsiz kalacağı düşünülmüştü 

Mutabakat ve güvenlik bakımından 3. şahısları ortadan kaldırma potansiyeline sahip Blockchain teknolojisine mesafeli bakmak yerine, bu teknolojinin açacağı kapılara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Toğa, sözlerine şöyle devam etti. “Yeni girişimlerden sonra İş kaybetme düşüncesi geçmişte de yaşandı. ATM'lerin çalışmaya başladığı 1970’lerin Amerika'sında bankacıların işsiz kalacakları sanılırken, bunun tam tersi oldu; her sene yüz binlerce bankacı işe alındı ve şube sayıları hızla arttı. Para saymak gibi makinelerin daha iyi ve hızlı yapabileceği işlerin makinelere devredilmesiyle çalışan iş gücü; müşterilerle ilişkileri kuvvetlendirmek, olası problemleri çözmek gibi yeni ürünlerin, çözümlerin geliştirmesine katkı sağlayacak şekilde konumlandırılmalı.”

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