Kripto para pazarı yeniden değerleniyor

Kripto para madenciliği faaliyetlerinin en yaygın olarak yapıldığı yer olan Çin'in söz konusu faaliyetleri yasaklayacağı haberlerinin ardından Salı günü piyasada genel bir düşüş görülmüş ve piyasa hacmi 180 milyar doların altına gerilemişti.

Söz konusu gelişmeyle ilgili henüz yeni bir bilgi verilmezken, Bitcoin hakkında yazdığı Digital Gold isimli kitabıyla tanınan Nathaniel Popper, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook'un kripto para birimi projesi için 1 milyar dolar değerinde yatırım aradığını öne sürdü. Popper, blockchainin en cazip yanlarından birinin merkezsizleşmiş bir teknoloji olduğunu belirtirken, Facebook'un yatırımcı aramak yerine projeyi merkezsizleşmiş teknoloji üzerine kurarak daha bağımsız olarak sunması gerektiğini söyledi.

Popper'ın iddialarına paralel olarak Flipside Crypto CEO'su Dave Balter, kripto para birimlerine ilişkin projelerin iyi bir hızda büyüdüğünü ve işletmeler ile bireysel yatırımcılara çeşitli kullanım alanları sunduklarını söyledi ve ekledi:

"Kripto para birimleri fiyatları yükseliyor olabilir fakat bütün hikaye burada bitmiyor. Geçen yıl boyunca çeşitli kripto para birimleri projeleri duyuruldu ve gelecekte gerçek sonuçlar verecek projeler olduklarını ifade edecek kadar iyi bir hızda gelişmeye devam ediyorlar."

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83 artışla 5,261 dolara yükseldi ve 92 milyar 804 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.92 ve yüzde 0.40 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Tether gerilerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 82'si yükseldi ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 43.70 ile 57'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Piyasadaki olumlu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.6 artışla 182 milyar 696 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 602 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.83

2.Ethereum yüzde 2.68

3.Ripple yüzde 1.39

4.Litecoin yüzde 2.38

5.Bitcoin Cash yüzde 1.63

6.EOS yüzde 7.27

7.Binance Coin yüzde 6.12

9.Cardano yüzde 3.86 yükselirken

8.Stellar yüzde 0.92

10.Tether yüzde 0.40 düştü.