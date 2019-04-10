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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
10.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Kripto para pazarı yeniden değerleniyor

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Kripto para pazarı yeniden değerleniyor

Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü Çin`in ülke genelinde kripto para madenciliğini yasaklayacağı haberlerinin ardından görülen düşüş, kripto para birimi adaptasyonu ve projelerindeki gelişmelerle yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 5,250 doların üzerine çıktı.

Kripto para madenciliği faaliyetlerinin en yaygın olarak yapıldığı yer olan Çin'in söz konusu faaliyetleri yasaklayacağı haberlerinin ardından Salı günü piyasada genel bir düşüş görülmüş ve piyasa hacmi 180 milyar doların altına gerilemişti.

Söz konusu gelişmeyle ilgili henüz yeni bir bilgi verilmezken, Bitcoin hakkında yazdığı Digital Gold isimli kitabıyla tanınan Nathaniel Popper, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook'un kripto para birimi projesi için 1 milyar dolar değerinde yatırım aradığını öne sürdü. Popper, blockchainin en cazip yanlarından birinin merkezsizleşmiş bir teknoloji olduğunu belirtirken, Facebook'un yatırımcı aramak yerine projeyi merkezsizleşmiş teknoloji üzerine kurarak daha bağımsız olarak sunması gerektiğini söyledi.

Popper'ın iddialarına paralel olarak Flipside Crypto CEO'su Dave Balter, kripto para birimlerine ilişkin projelerin iyi bir hızda büyüdüğünü ve işletmeler ile bireysel yatırımcılara çeşitli kullanım alanları sunduklarını söyledi ve ekledi:

"Kripto para birimleri fiyatları yükseliyor olabilir fakat bütün hikaye burada bitmiyor. Geçen yıl boyunca çeşitli kripto para birimleri projeleri duyuruldu ve gelecekte gerçek sonuçlar verecek projeler olduklarını ifade edecek kadar iyi bir hızda gelişmeye devam ediyorlar."

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83 artışla 5,261 dolara yükseldi ve 92 milyar 804 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.92 ve yüzde 0.40 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Tether gerilerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 82'si yükseldi ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 43.70 ile 57'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Piyasadaki olumlu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.6 artışla 182 milyar 696 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 602 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.83

2.Ethereum yüzde 2.68

3.Ripple yüzde 1.39

4.Litecoin yüzde 2.38

5.Bitcoin Cash yüzde 1.63

6.EOS yüzde 7.27

7.Binance Coin yüzde 6.12

9.Cardano yüzde 3.86 yükselirken

8.Stellar yüzde 0.92

10.Tether yüzde 0.40 düştü.

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