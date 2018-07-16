Kripto para hırsızlığı 800 milyon doları aştı
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, dünya genelinde yedi kripto para, 2018 yılında hackerların hedefi oldu.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, dünya genelinde yedi kripto para, 2018 yılında hackerların hedefi oldu.
Bahsi geçen haberde, hackerların bu yıl içerisinde çalmış olduğu kripto paraların toplam değerinin 800 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Söz konusu rakamda, finans endüstrisi için bağımsız araştırmalar yapan Autonomous Research'ün çalışması baz alındı.
Japonya merkezli işlem platformu Coincheck'in Ocak ayında maruz kaldığı siber saldırı sonucu 500 milyon doların üzerinde Bitcoin hırsızlığı yapılmıştı. Bu soygun, yılın en büyük kripto para saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz ay ise, Güney Kore merkezli Bithumb hedef alındı ve hackerlar, bu soygun ile yaklaşık 30 milyon dolar kaçırdı.
2011 yılında ise Döviz piyasalarında ve ilk kripto para arzlarında toplam 56 siber atak gerçekleşmiş ve çalınan paranın boyutu, 1.6 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Güvenliğe yönelik tehditler, piyasa duyarlılığını artırsa da, şirketler, söz konusu saldırılarla beraber daha güvenli kripto para saklama opsiyonları aramaya yöneliyor. Bloomberg
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