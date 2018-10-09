Kripto para borsası DSX ABD’den önce Türkiye’de
Kullanıcıların kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle Türkiye pazarına giren global kripto para borsası DSX, Türkiye'de kuracağı iş ortaklıklarıyla finans kuruluşlarının da kripto para ekonomisine daha güvenli koşullarda adım atmasını sağlıyor.
Finans dünyasının kripto para ekosistemiyle tanışmasını kolaylaştırmak için güçlü ve kolay entegre edilebilir bir platform tasarlayan DSX, Türkiye'de kuracağı iş birlikleriyle kendi platformunu profesyonel finans servislerine entegre edecek.
Kripto para borsalarının genelde teknoloji geçmişine sahip kişilerce kurulduğunu ve bu nedenle bir finans kuruluşunun beklentilerini öngörmekte güçlük çektiğini vurgulayan DSX CEO'su Mike Rymanov, "DSX ise profesyonel finansal servisler alanında uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimiyle kuruldu. Standart bir platformu alıp kripto paraya uyarlamak yerine, DSX'i ilk andan itibaren profesyonel bir kripto para borsası olacak şekilde tasarladık." diye konuştu.
Kurucu ekibin finansal servisler alanındaki güçlü tecrübesi, DSX'in yasal mevzuatlar konusunda titiz çalışmasını sağlıyor. Yasal mevzuatlar karşısında yükümlü olan finansal organizasyonlarla kurulan iş ortaklıklarını hatırlatan Rymanov, "Onların bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere bizim de uygun çalışmamız gerekiyor. Bunun anlamı ise DSX'in kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mutlak hatasız çalışma yükümlülüğü bulunuyor. Bu da müşterilerimiz için hiçbir endişeye yer bırakmayan, güvenli bir ortam oluşturuyor." diye açıkladı.
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