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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Kripto madenciliği çevreye zehir saçıyor

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Kripto madenciliği çevreye zehir saçıyor

Siber güvenlik uzmanları tarafından, internet üzerinden kripto madenciliğin çevreye etkisi üzerine yapılan araştırmaya göre, kullanıcıların tarayıcısında çalışan ve kripto para üreten madenci uygulamalar 2018 yılında 18,8 gigawatt elektrik harcadı. Bu miktar, bir yıl içinde Polonya kadar elektrik harcandığı anlamına geliyor. İnternet üzerinden kripto madenciliğin çevreye etkisi ise yılda 800 ton CO2 emisyonu oldu.

İnternet üzerinden kripto madencilik veya tarayıcı tabanlı gizli madencilik, birçok kullanıcının farkında olmadan maruz kalabileceği bir tehdit. Bu tehdit ancak bir web sayfasının kaynak kodu incelendiğinde veya tarayıcı açıldığında belirli kaynakların aşırı kullanıldığı anlaşıldığında fark edilebiliyor. İnternet üzerinden kripto madencilik, kripto para üretmek için web sitelerinin ziyaretçilerinden yararlanılan bir yöntem. Web sitesi sahipleri, tarayıcı çalışırken kullanıcıların cihazlarındaki kapasiteyi kripto paraya dönüştürebiliyor. Bazı durumlarda web sayfaları, hiçbir reklam veya üyelik ücreti olmadan para kazanmak için bu yöntemi kullanmak istediklerini kullanıcılara belirtip onların onayını alıyor. 

İnternet üzerinden kripto madencilik genellikle, bir miktar enerji harcanan ve büyük para kayıplarına yol açmayan masum bir faaliyet olarak kabul ediliyor. Bu iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen araştırmacılar, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetlerini engelleyen Kaspersky güvenlik çözümlerinden 2018 boyunca alınan raporları analiz etti. Araştırmada, bireysel kayıplar az olsa da global etkinin şaşırtıcı derecede ciddi olduğu sonucuna varıldı. 

Yapılan hesaplara göre, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetleri ile harcanan enerji miktarı, madenciliği başlatan kod engellenmediği takdirde 1670 megawatt saate ulaşabiliyor. Harcanan bu enerji miktarı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) global ortalama düzeyine göre hesaplandığında yaklaşık 800 ton sera gazının (CO2) 2018’de atmosfere yayıldığı anlamına geliyor. 

Bu kadar fazla enerji için ödenmesi gereken ücretler ülkeye bağlı olarak yüz bin dolardan beş yüz bin dolara kadar değişebiliyor. Bu madencilik yönteminde harcanan enerjiyi karşılamak için, ünlü kaza öncesinde Çernobil nükleer santralinin ürettiğinden üç kat daha fazla enerji gerekiyor. 

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexey Malanov, “İnternet üzerinden kripto madencilik uygulamalarının etkisini azaltmak için çok sayıda hukuki ve teknik girişim yapılıyor. Bunun sonucunda da 2019’da bu tür faaliyetlerde önemli bir azalma kaydedildi. Ancak, kripto madenciliğin ekonomik getirileri oldukça hiçbir şeyden haberi olmayan kullanıcıların işlemcilerinden yararlanma teşebbüsleri de devam edecek. Belki de daha önemlisi, sık rastlanmayan bu siber tehdidin çevreye çok olumsuz etkilerinin olması. Bu tür operasyonların engellenmesi yalnızca bir siber güvenlik sorunu değil aynı zamanda dolaylı yoldan çevreyi koruyan bir hareket. Bu sonuçların beklenmedik oldukları kesin fakat internet üzerinden kripto madenciliğin ne kadar ciddi olduğunu değerlendirirken bunları hatırlamakta fayda var. Bu yüzden herkese, madencilik yapan web sayfalarını araştıran ve durduran bir güvenlik çözümü kullanmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi. 

Kaspersky, şahsi cihazlarınızın madencilikte kullanılmasını önleyebilmeniz için şunları tavsiye ediyor:

Bilgisayarınızın performansına dikkat edin. Bilgisayarınız yavaşlıyor veya donuyorsa bu zararlı bir aktivitenin belirtisi olabilir.

Sisteminizin çok ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Bu da işlemcinizin madencilik için kullandığını gösteriyor olabilir.

İnternet üzerinden kripto madencilik yapan sitelere karşı koruma sağlayan bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın.

Şirketler ise kurumsal bir siber güvenlik ürününden yararlanabilir. 

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