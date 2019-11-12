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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
12.11.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Kredi kartı güvenliği için uzmanından öneriler

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Kredi kartı güvenliği için uzmanından öneriler

Online alışverişlerin büyük artış gösterdiği kasım ve aralık aylarındaki indirim günlerini, tüketiciler kadar kredi kartı hırsızları da sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanlar, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı 2 aylık indirim döneminde tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bilgi Teknolojileri Uzmanı Ateş Sünbül, kredi kartı hareketlerinin sık sık kontrol edilmesi, 10 liralık bile çekim olsa bankaya bildirilmesi ve bilgilerin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

11.11 Dünya Alışveriş Günü kapsamında online alışveriş siteleri büyük indirimler sundu. Tüketiciler de indirimlerden faydalanmak için alışverişlerini bu dönemde yaptı. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Departmanı Partner’i Ateş Sünbül, indirimlerin tüketicilerin dikkatini çektiği kadar kredi kartı hırsızlarının ve hackerlarının da ilgi alanına girdiğini söyleyerek kredi kartı güvenliği için 7 önemli ipucu paylaştı.

Sünbül, kredi kartını korumak için tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

- Yaptığınız alışverişin slip-fiş-fatura bilgileri ile kredi kartı hareketlerinizi daha sık kontrol edin. Mağazalar yoğun olduğu dönemlerde fatura ve POS cihazlarında sorun yaşayabilirler. Elinizde geçerli belgeler olana kadar sakın alışverişinizi sonlandırmayın. Ödeme itirazınızda bu belgeler esas olacaktır.

 - Kredi kartınızdan yapmadığınız alışverişe ilişkin 10 lira gibi küçük rakamlar çekilmiş dahi olsa bunu muhakkak banka ile paylaşın. Unutmayın kredi kartları çalındığında hackerlar geçerliliğini küçük bir ödeme ile kontrol etmektedir. Başka bir deyişle küçük rakam büyük bir yetkisiz ödemenin ön habercisi olabilir.

- Banka debit kartlarınızı bu dönemde mümkün mertebe kullanmamaya dikkat edin. Unutmayın debit kartlar direkt hesabınızdan ödemeyi alır ve kötü bir durumda geri dönüşü kolay olmayabilir.

- Özellikle mobil bankacılık uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz kredi kartı işlem uyarılarını aktifleştirin. Böylelikle olmadık bir işlem gerçekleştiğinde anında haberiniz olacaktır.

- Kim sorarsa sorsun, kim isterse istesin kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

- İnternet sitelerinin güvenilir ve bilgi güvenliği itibarının iyi olduğundan emin olun.

- Mağazalardan fiziksel olarak kart alışverişi yapıyorsanız kredi kartı kopyalama yapmadığından ve kartınızın her daim hangi POS'a takıldığını, görmediğiniz bir konumda tutulmadığından emin olun.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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