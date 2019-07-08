Kozmonotlara siber güvenlik eğitimi verilecek

Uzay araştırmaları ve keşif çalışmaları gelişmiş teknoloji ile ilerliyor. Bu nedenle bu endüstrinin korunması çok önemli. Günlük yaşantımıza yönelik bir siber saldırı yüksek maliyetli ve zararlı sonuçlara neden olabiliyor. Benzer tehditler uzay endüstrisine yöneltildiğinde ise sonuçlar çok daha vahim olabilir. Kaspersky kozmonotlara, kozmonot adaylarına ve endüstri profesyonellerine özel bir siber güvenlik eğitimi hazırladı. Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) bünyesindeki üst düzey güvenlik uzmanları tarafından verilecek eğitimde siber güvenliğin temelleri öğretilecek. Bu eğitimle uzay keşiflerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Eğitimde katılımcılar uzay endüstrisinde görülen farklı siber tehdit türleri, siber suçluların hedefleri ve çeşitli siber saldırı türleri gibi birçok konuda bilgi alacak.

Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) tarafından Star City’de kurulan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi; NASA (ABD), CSA (Kanada), ESA (Avrupa), JAXA (Japonya) ve daha birçok ülkenin uzay ajansıyla iş birlikleri yapan uluslararası bir eğitim tesisi.Kozmonotlar eğitimlerini bu merkezde tamamlıyor ve uluslararası uzay görevlerine gitmeden önce en önemli sınavlara burada giriyor.

“Uzay keşiflerinin başladığı zaman kurulan ve şimdi tüm dünyadan astronotları eğiten bu merkeze destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bilimsel gelişimin, insanlığın kesintisiz ilerlemesinin (yukarı ve dışarı!) bir parçası olmak heyecan verici.” diyen Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky, sözlerini şöyle sürdürdü: “2012’de Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’ni bir turla ziyaret etmiş, uzay seyahatine hazırlanan astronotların geçtiği benzersiz testler hakkında bilgi edinmiştim. Bu merkez kesinlikle insanlığın uzayı keşfi için olağanüstü önemli bir tesis.”

Gagarin Merkezi 60 yıldır insanlı uzay keşiflerini destekliyor. Dünyanın insanlı ilk uzay uçuşunun öncüsü olan bu merkez; ilk kadın kozmonot, ilk uzay yürüyüşü ve uzay istasyonlarına düzenli uçuşlar gibi birçok başarıda önemli pay sahibi oldu. Merkezde kozmonotların seçimi, eğitimi ve tıbbi kontrolleri çeşitli simülasyonlardan meydana gelen benzersiz bir altyapıyla gerçekleştiriliyor. Bu simülasyonlar arasında merkezin santrifüj testi de yer alıyor. Burada kozmonotların artan hızlanmaya gösterdikleri tepki ve tolerans ölçülüyor. En zorlu testlerden biri olan santrifüjde kozmonotlar Dünya’dakinden çok daha yüksek seviyede yer çekimine maruz kalıyor.