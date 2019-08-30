KOÜ Teknopark'ta matematik uygulaması tasarlandı

Girişimci Namık Kemal Yıldırım, 5 yıl önce öğrencilerin eğlenerek matematik bilgisini geliştirebileceği mobil oyun tasarlamaya karar verdi.

Tamamı Türk mühendis ve yazılımcılardan oluşan ekiple bir süre önce hayalini gerçekleştiren Yıldırım, "MatematiGo" ismi verilen mobil oyunu, web ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlamayla ilgilenenlerin hizmetine sundu.

Birden çok değerlendirme ölçütüne sahip eğitici bir oyun olan MatematiGo, "Ormandan Kaçış", "Mağaradan Kurtuluş", "Eve Dönüş" ve "Yeniden Doğuş" olmak üzere 4 bölümden oluşuyor.

Ana karakterin engellerle dolu bir parkurda ilerlemesi üzerine tasarlanan oyunda, kullanıcıların ilerleyebilmek için seviye seviye zorlaşan matematik sorularını doğru cevaplaması gerekiyor.

Kullanıcılar kendilerine yöneltilen toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini doğru cevapladıkça engeller aşılırken, aynı zamanda puan da biriktiriliyor. Bu puanların yanı sıra parkur boyunca arka arkaya verilen doğru cevaplara bağlı olarak gelen yıldızlar sayesinde oyuncular turnuvalara katılım hakkı elde ediyor.

Ayrıca, oyunda soruların çözülmesi için kullanıcıya belli bir süre tanınıyor. Oyunun bu özelliğiyle çocuklara kısıtla zamanda problem çözme kabiliyetinin kazandırılması amaçlanıyor.

"Çocuklara kendi istedikleri şekilde matematik öğretmeye başladık"

Namık Kemal Yıldırım, yaptığı açıklamada, firma olarak 5 yıldır eğitim teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarını bir teknopark bünyesinde daha iyi bir noktaya taşımak için yıl başında Kocaeli Üniversitesi Teknopark'a başvuruda bulunduklarını belirten Yıldırım, 7 aylık sürecin ardından sundukları projenin onaylandığını ve 2 yıllık anlaşma yaptıklarını anlattı.

Yıldırım, çocuklara oynayarak matematik ve kodlama öğretmek için tasarladıkları MatematiGo uygulamasını burada geliştirmeye devam edeceklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ücretsiz uygulamamızı indiren çocuklar, matematikte dört işlemi eğlenerek öğrenebilecek. Şu anda MatematiGo oyunumuz Google Play'da yayına geçti. App Store'da da kısa süre içerisinde hizmete sunulacak. Uygulamayı geliştirerek çocuklara kendi istedikleri şekilde matematik öğretmeye başladık. Nedir bu? Çarpım tablosunu soruyoruz ama bir senaryo dahilinde soruyoruz. Bir çocuk ormanda koşuyor ve bu sırada önüne sorular geliyor. Çocuk soruya doğru cevap verirse önüne gelen engelin üzerinden zıplıyor. Dolayısıyla çocuk oradan zıplamak istiyor ve oradaki puanı almak istiyor. MatematiGo'nun özelliği, çocuğa fark ettirmeden o bilgiyi vermek."

"Yurt dışına satmak için görüşmelere başladık"

Sadece dört işlem yaptırmadıklarını, aynı zamanda çocukları birbiriyle yarıştırdıklarını dile getiren Yıldırım, oyunun bu rekabeti puanlama sistemiyle sıralamaya döken bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Yıldırım, geliştirdikleri ürünün tamamen yerli bir yazılım olduğunu vurgulayarak "Bugüne kadar 10 kişilik bir ekibimiz çalıştı. Eylül ayından itibaren ekibimize 5 kişiyi daha dahil edeceğiz. İki yıllık süreçte 10 ürün çıkarmayı planlıyoruz. MatematiGo sadece bir oyun değil, bunu aynı zamanda bir oyun platformu olarak tasarlayacağız. Çocuklara matematiği sevdirerek Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Oyunu yurt dışına satarak ülkeye ekonomik kazanç sağlamak da istediklerini belirten Yıldırım, bu kapsamda ilk olarak Azerbaycan ile görüşmelere başladıklarını kaydetti.