Koreliler düğmeye bastı: 5G dönemi Cuma günü başlıyor!
Son teknolojiyi yakından takip eden Güney Kore, 5G'ye geçişi tüm dünyadan önce yapıyor. Cuma günü (yarın) 5G mobil ağını kullanıma açması planlanan ülkede 5G destekli telefonlar da boy göstermeye başladı bile.
Güney Kore'de faaliyet gösteren SK Telecom, 5G hizmetini abonelerine sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Samsung Galaxy S10 5G model telefonla birlikte 5G ağını da kullanıcılarına açacak. Şirket, bugüne kadar sunulan en hızlı internetin 5G olacağını ve bunu sağlayacaklarını ifade ederken, şirketin ülkenin 85 şehrinde 34 bin farklı noktada baz istasyonu bulunuyor.
SK Telecom, ağ alt yapısının otonom araçlar ve akıllı cihazlar için ultra-düşük gecikmeyi desteklemeye hazır olduğunu belirtiyor. Firma, bu kullanım amaçları için 4G ve 5G alt yapılarının gücünü birleştirerek 2,7Gbps'ye kadar hız sunabileceğini söylüyor.
SK Telecom, 5G hizmetlerini diğer iki Koreli operatörle birlikte geçen sene Aralık ayında sunmaya başlamıştı. Ancak bu esnada piyasada 5G telefon bulunmadığından, bu hizmet telefonlara sunulmuyordu.
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