Kore'deki baskın Bitcoin'i 9 bin doların altına düşürdü
Bitcoin, Güney Kore'de kripto para borsası Upbit'e düzenlenen baskının ardından 9,000 doların altına indi.
Bitcoin'in 9,000 doların üzerinde yaklaşık iki hafta süren seyri sona erdi. Bitcoin'deki yükseliş, dünyanın en büyük dijital para Borsalarından biri olan Upbit'e Güney Koreli savcılar tarafından düzenlenen baskının ardından sona erdi.
Düzenlenen baskın, dijital varlıklar konusundaki coşkunun azalabileceğine ve iş faaliyetlerinin zarar görebileceğine ilişkin endişeleri tekrar ortaya çıkardı.
Bloomberg'in verisine göre, dünyanın en büyük dijital parası, New York'taki işlemlerde Cuma günü yüzde 6.4 kadar düşerek üç haftanın en düşük seviyesi olan 8,508 dolardan işlem gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle