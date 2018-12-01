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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
01.12.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Köpek salyası insanlar için ölümcül mü? İnanılmaz açıklama...

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Köpek salyası insanlar için ölümcül mü? İnanılmaz açıklama...

Belçika'daki Namur Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Guy Cornelis, köpek salyasının bazı insanlar için öldürücü olabileceğini söyledi.

Cornelis, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, insan vücudundaki açık yaralarla köpeklerin asla temas etmemesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı profesöre göre, insanların "sadık dostu" olarak bilinen köpeklerdeki "kapnocytophaga canimorsus" adı verilen bakteri her yıl 24 bin insana bulaşıyor.

Genellikle köpek salyalarının insan vücudundaki açık yaralarla teması sonucu bulaşan bakteri, bazen ölümlere yol açabiliyor.

Cornelis'in verdiği bilgiye göre, bir süre önce Avusturya'da köpeğinin elindeki yarayı yalaması sonucu bakteri kapan bir erkek, kısa zamanda hayatını kaybetti.

Kanada'da da bacağındaki yaranın köpeği tarafından yalanması sonucu bir kadın komaya girdi ve bacağı kesildi.

'Tuhaf bir bakteri'

Guy Cornelis, "kapnocytophaga canimorsus"un tuhaf bir bakteri olduğunu belirterek, köpekler için güvenli olduğuna işaret etti.

Cornelis, özellikle safra kesesi alınmış insanlarda daha ciddi sonuçlara yol açan bakteriye, bütün köpek ırklarında rastladığını vurguladı.

Belçikalı profesör, "Bazen insanlar ve köpekler arasındaki temasta hiçbir şey olmaz. Ama yine de her yıl 24 bin kişiye bu bakteri bulaşıyor. Her temas öldürücü değil elbette ama yine de dikkatli olunması gerek" diye konuştu.

Cornelis'e göre hastalığın belirtileri grip ile aynı. Genellikle yüksek ateş ve mide bulantısı ile ortaya çıkıyor.

Belçikalı uzman, bazen 1-2 gün süren kan testleri nedeniyle, hastalığa müdahalede geç kalınabildiğini söyledi.

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