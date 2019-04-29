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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
29.04.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Konya'da 4 ayaklı robot üretildi!

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Konya'da 4 ayaklı robot üretildi!

Konya'da yazılım firması Akınsoft-Akınrobotics tarafından 2 ayda geliştirilen 4 ayaklı robot projesi ‘ARAT’ görücüye çıktı. Geliştirme sürecinde olan ARAT’ın 10 saatlik kullanım süresi bulunuyor. Robotun, yük taşıma ve arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabileceği ifade edildi.

Türkiye’nin tek robot fabrikasına sahip yazılım firması Akınsoft- Akınrobotics, 2 ay içerisinde geliştirdiği 4 ayaklı robot projesi ‘ARAT’ın ilk örneğini basın mensuplarına tanıttı. 17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip.

'2 YIL İÇERİSİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK'

30 kg’lık yükleme/taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. 

Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” dedi.  

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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