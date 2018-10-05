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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Konya 6. Bilim Festivali başladı

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Konya 6. Bilim Festivali başladı

Konya Büyükşehir Belediyesince öğrencilerin bilim merakını geliştirmek amacıyla altıncısı düzenlenen Bilim Festivali'nin kapıları, bu yıl "Sen de Yapabilirsin" temasıyla açıldı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında, hava şartlarının festivalin yapılmasına elverişli olduğunu söyledi.

Festivalde yaklaşık 100'e yakın standın olduğunu belirten Canbolat, "Festivale 30'a yakın kuruluşun katkısı var. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir organizasyonu yapmasından dolayı son derece memnunuz. Üç gün boyunca çocuklarımızı festival kapsamında burada ağırlayacağız. 100 binden fazla ziyaretçinin burayı gezmesini bekliyoruz. İlçelerimizden, çevre illerimizden ve kent merkezindeki okullarımızdan festivalimize katılmalarını istiyoruz. Bütün ailelerimizi ve Konyalıları buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da festival sayesinde, çocukların stantlarda bilimle tanıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca çocuklarımıza bilimi sevdirecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler aynı zamanda TÜBİTAK destekli bilim merkezimizi de ziyaret edebilirler. Burası bugüne kadar 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birisidir. Festivalimiz Türkiye'de bir marka olma yolunda hızla ilerliyor."   

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise festivalin, gençlerin geleceğe güvenle bakması için yapılan çalışmalardan biri olduğuna dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kurumların temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler ve bilim meraklılarının, teknolojik cihazları deneyimleme imkanı bulacağı festival, 7 Ekim'de sona erecek.

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