Kodlamanın geleceği masaya yatırıldı

Katılımcıları, eğitime ve kodlamaya farklı bir perspektiften bakmaya davet eden etkinliğe 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Beyoğlu’ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat binası ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Erhan Erkut, Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ve Hakan Erdoğan’ın konuşmacı olduğu etkinlik “Kodlama, sokakta mı yoksa bilgisayar başında mı öğrenilir?” başlığı altında gerçekleştirildi. Code.YapıKredi Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmalarının üçüncüsünde bu defa bienalin tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulandığı temasıyla da paralel olarak “Eğitim Nereye Gidiyor? Evrilir mi, devrilir mi?” ve “Dünyayı yazılımın elinden kim kurtaracak?” sorularının cevapları arandı.

Geleceğin eğitim tasarımı

Prof. Dr. Erhan Erkut, geleceğin eğitim tasarımına yönelik konuşmasında bilgi patlaması, maliyetler, eşitsizlikler, teknoloji ve Z kuşağı ile birlikte, eğitimin 21. yüzyılda dönüşüme uğradığını belirtti. Erkut nesnelerin interneti, büyük veri, bilimin hızlı gelişmesi ve paylaşım toplumu nedeniyle 1900’lü yıllarda dünyadaki toplam bilginin 100 yılda bir ikiye katlanırken, 2020 yılında ise bu bilginin 11-12 saatte bir ikiye katlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Erhan Erkut bilginin ezberlenmesi yerine sorgulanmasının, analiz edilmesinin ve kendi kendine öğrenme yöntemlerinin öğretilmesinin öneminin de altını çizdi. Erkut, eğitimin daha demokratik bir ortamda, daha fazla sorgulamaya yönelten, öğrencilerin yaparken öğrenmelerini sağlayan ve herkese açık online eğitim araçlarını kullanarak kendilerini geliştirmeye teşvik edici bir yapıya dönüşmesi gerektiğini anlattı.

“Dünyayı öğrenmek için kodla”

Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ile Hakan Erdoğan ise birlikte yaptıkları konuşmada kodlamanın 7’den 70’e herkesin kendi imkanlarıyla ya da bir eğitim kurumu içerisinde öğrenebileceği bir yetkinlik olduğunu dile getirdi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kodlamayı öğrenmenin de analitik düşünce sistemini kavramak açısından faydalı olduğunu ifade eden Ergin ve Erdoğan, kodlama bilgisinin yaratıcı düşünce ile birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hedefin, kurulan yazılım sisteminin yıllarca ayakta kalması olduğunu belirten konuşmacılar, kodlama ile yazılım dünyasına adım atan bireylere, başarılı bir yazılımcı olmanın yolunu tarif ederken sunumlarını “Dünyayı öğrenmek için kodla” diyerek tamamladılar.