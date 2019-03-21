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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.03.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Kodlama öğrenmeye başladı, hayatı değişti

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Kodlama öğrenmeye başladı, hayatı değişti

Artık 7'den 70'e herkesin ilgi duymaya başladığı ve geleceği şekillendiren kodlama, insanlığın da hayatını değiştiriyor. Son olarak WWDC 2018'e katılan ve kodlamaya olan ilgisini Apple'ın Swift uygulamasına borçlu olduğunu dile getiren geliştirici Nadin Tamer, kodlamaya olan merakını ve bu maceranın nasıl başladığını ilgilenenlere anlattı.

5 yılı aşkın bir süredir kodlamayla ilgilenen Tamer, 12. sınıf öğrencisi. Her geçen yıl kodlamaya olan merakı artarken, Apple'a ve Swift'e kayıt yaptırıp WWDC konferansına katılan Tamer, WWDC Scholarship olmayı başararak katılma şansı yakalamış. Kodlama üzerine öğrendiklerini özel projelere dönüştürmeyi hedefleyen Tamer, WWDC deneyiminden bahsederken, kodlamaya ilgi duyanlara da yol göstermek adına kendi blog sayfasında şu satırlara yer verdi:

Öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturayım: Ben öyle “İlk bilgisayara dokunduğumdan beri kaderimin kodlamak olduğunu biliyordum” diyen tiplerden değilim. Uzun bir süre boyunca bilgisayar benim için sadece Google’dan bir şeyler araştırılan, oyun oynanan bir aletti. Bu bakış açım, 7. sınıfta Sedat Hoca sayesinde değişti.

Sedat Hoca, okuldaki bilgisayar bilimleri öğretmenim ve beni ilk defa kodlamayla tanıştıran insan. Okulun ilk haftalarında ders sonrasında benimle konuşup (hatta hatırlarım, acaba başım derde mi girecek diye korkmuştum ilk başta) Technovation adlı bir yarışmadan bahsetmişti. Technovation, kızları kodlama ve girişimcilik alanlarıyla tanıştırmayı hedefleyen bir yarışma. Katılımcılar, içinde yaşadıkları komünitedeki bir problemi çözen bir mobil uygulama geliştirip pazarlıyorlar.

Sedat Hoca’nın anlattıklarından meraklanıp, ben de birkaç arkadaşımla takım olup bu yarışmaya katıldım. Çok hata yapılan, çok problem çıkan, zorlu ama bir o kadar da tatmin edici bir sürecin sonunda, ilk mobil uygulamamızı yaratmayı başardık. (En çok da yaptığımız hatalardan öğrendik, bu nedenle hata yapmayı asla kötü bir şey olarak görmeyin!)

Uygulamamız, gençlerin yaşayabileceği fiziksel ve duygusal sorunları çözmeyi hedefliyordu ve blok kodlama ile Android mobil uygulama geliştirmenizi sağlayan, MIT App Inventor sitesi ile hazırlanmıştı.

Artık bu ilk uygulamamı görünce biraz utansam da (aşağıdaki resme bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız), herkesin bir işe amatör olarak başladığını hatırlıyor, o zamandan beri kazandığım becerilerle gurur duyuyorum. İşte benim kodlama hikayem böyle başladı. Bu yarışmaya katılarak, HisarCS (Hisar Computer Science) ailesine, yani okulumuzun bilgisayar bilimleri alanında çalışma yapan grubuna da katılmış oldum.

Yazının devamını okumak için tıklayın.

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