Kodlama öğrenmeye başladı, hayatı değişti

5 yılı aşkın bir süredir kodlamayla ilgilenen Tamer, 12. sınıf öğrencisi. Her geçen yıl kodlamaya olan merakı artarken, Apple'a ve Swift'e kayıt yaptırıp WWDC konferansına katılan Tamer, WWDC Scholarship olmayı başararak katılma şansı yakalamış. Kodlama üzerine öğrendiklerini özel projelere dönüştürmeyi hedefleyen Tamer, WWDC deneyiminden bahsederken, kodlamaya ilgi duyanlara da yol göstermek adına kendi blog sayfasında şu satırlara yer verdi:

Öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturayım: Ben öyle “İlk bilgisayara dokunduğumdan beri kaderimin kodlamak olduğunu biliyordum” diyen tiplerden değilim. Uzun bir süre boyunca bilgisayar benim için sadece Google’dan bir şeyler araştırılan, oyun oynanan bir aletti. Bu bakış açım, 7. sınıfta Sedat Hoca sayesinde değişti.

Sedat Hoca, okuldaki bilgisayar bilimleri öğretmenim ve beni ilk defa kodlamayla tanıştıran insan. Okulun ilk haftalarında ders sonrasında benimle konuşup (hatta hatırlarım, acaba başım derde mi girecek diye korkmuştum ilk başta) Technovation adlı bir yarışmadan bahsetmişti. Technovation, kızları kodlama ve girişimcilik alanlarıyla tanıştırmayı hedefleyen bir yarışma. Katılımcılar, içinde yaşadıkları komünitedeki bir problemi çözen bir mobil uygulama geliştirip pazarlıyorlar.

Sedat Hoca’nın anlattıklarından meraklanıp, ben de birkaç arkadaşımla takım olup bu yarışmaya katıldım. Çok hata yapılan, çok problem çıkan, zorlu ama bir o kadar da tatmin edici bir sürecin sonunda, ilk mobil uygulamamızı yaratmayı başardık. (En çok da yaptığımız hatalardan öğrendik, bu nedenle hata yapmayı asla kötü bir şey olarak görmeyin!)

Uygulamamız, gençlerin yaşayabileceği fiziksel ve duygusal sorunları çözmeyi hedefliyordu ve blok kodlama ile Android mobil uygulama geliştirmenizi sağlayan, MIT App Inventor sitesi ile hazırlanmıştı.

Artık bu ilk uygulamamı görünce biraz utansam da (aşağıdaki resme bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız), herkesin bir işe amatör olarak başladığını hatırlıyor, o zamandan beri kazandığım becerilerle gurur duyuyorum. İşte benim kodlama hikayem böyle başladı. Bu yarışmaya katılarak, HisarCS (Hisar Computer Science) ailesine, yani okulumuzun bilgisayar bilimleri alanında çalışma yapan grubuna da katılmış oldum.



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