Kodak'tan yeni anlık fotoğraf makinesi
Fotoğraf makinesi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Kodak, yeni anlık fotoğraf makinesiyle uzun bir aradan sonra yeniden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Kodak, yeni anlık fotoğraf makinesini görücüye çıkardı. CES 2019 kapsamında dünyaya duyurduğu yeni fotoğraf makinesinin ismi ise Smile Classic Instant Print Camera. Yazıcı üzerine oturtulmuş bir fotoğraf makinesi olarak da düşünebileceğiniz cihazın özel tuşuna basıyorsunuz, 10 saniye içinde de fotoğrafı basabiliyorsunuz.
microSD kart desteğine de sahip olan cihazın öne çıkan bir diğer özelliği de Bluetooth yoluyla telefonlara bağlanabilmesi ve siz fotoğrafı bu makineden çekmeseniz bile halihazırda çekilmiş fotoğrafları telefondan alarak çıktı alabiliyorsunuz. Ancak bunu yapabilmek için telefonunuza Kodak Instant Print uygulamasını indirmeniz gerekli.
10MP çözünürlüğünde kamera kullanan cihazda LCD ekran da bulunuyor. İsterseniz 10 saniyelik zamanlayıcıyı kullanıp fotoğraf çekilebileceğiniz gibi flaş da kullanabiliyorsunuz.
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