Koçsistem Veri Merkezi'nde robotlar işe başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
25.07.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Koçsistem Veri Merkezi'nde robotlar işe başladı

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Koçsistem Veri Merkezi'nde robotlar işe başladı

KoçSistem, veri merkezinde konumlandırdığı yazılım robotları ile dijital dönüşüm yolculuğunda kurumlara destek olmaya çalışıyor. KoçSistem’in Dijital İş Gücü ismini verdiği yüzde 200 verimlilik artışı sağlayan yazılım robotları, KoçSistem Veri Merkezi’nde rutin işleri hızlı, verimli, hatasız ve düşük maliyet ile yapabiliyor

KoçSistem, “robotik süreç otomasyonu” çözümlerini hayata geçirdi. “Dijital İş Gücü” adıyla yazılım robotlarını KoçSistem Veri Merkezi’nde kullanmaya başlayan şirket, bu sayede yüzde 200 verimlilik artışı sağlıyor. Rutin süreçleri otomatize ederek çalışanların rutin işlerini ve operasyonel yüklerini azaltan bu teknoloji sayesinde hem iş süreçleri hızlanıyor hem de çalışanlar katma değer üretecekleri işlere odaklanabiliyor.

KoçSistem’in hayata geçirdiği yazılım robotları ile Dijital İş Gücü çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şöyle konuştu:

“Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iş yaşamında dijitalleşmeyi ve köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketlerin iş süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirmeleri, gerek müşteri hizmetlerinde gerekse idari yönetimlerde daha başarılı olmalarını, dijital dünyaya daha kolay ayak uydurmalarını mümkün kılıyor."

İnsanı birebir taklit eden teknoloji: RPA

KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü (RPA- Robotic Process Automation) ile kurumlarda yüzde 200’den fazla verimlilik artışı sağlıyor. Bu sayede, ysigorta, finans, otomotiv, enerji, perakende gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, satın alma, insan kaynakları, IT ve operasyon gibi iş birimlerinde tekrarlanan ve iş yükü yaratan süreçlerde 10 kata kadar daha hızlı ve hatasız olarak işlem yapılabiliyor. KoçSistem’in yazılım robotları ile hayata geçen bu teknolojide yazılım ara yüzü bir insanın etkileşim hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Böylece Dijital İş Gücü (RPA) teknolojisi bir kurumda herkesin anlayabileceği şekilde basit ve sorunsuz bir biçimde çalışıyor.

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