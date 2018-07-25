Koçsistem Veri Merkezi'nde robotlar işe başladı
KoçSistem, veri merkezinde konumlandırdığı yazılım robotları ile dijital dönüşüm yolculuğunda kurumlara destek olmaya çalışıyor. KoçSistem’in Dijital İş Gücü ismini verdiği yüzde 200 verimlilik artışı sağlayan yazılım robotları, KoçSistem Veri Merkezi’nde rutin işleri hızlı, verimli, hatasız ve düşük maliyet ile yapabiliyor
KoçSistem, “robotik süreç otomasyonu” çözümlerini hayata geçirdi. “Dijital İş Gücü” adıyla yazılım robotlarını KoçSistem Veri Merkezi’nde kullanmaya başlayan şirket, bu sayede yüzde 200 verimlilik artışı sağlıyor. Rutin süreçleri otomatize ederek çalışanların rutin işlerini ve operasyonel yüklerini azaltan bu teknoloji sayesinde hem iş süreçleri hızlanıyor hem de çalışanlar katma değer üretecekleri işlere odaklanabiliyor.
KoçSistem’in hayata geçirdiği yazılım robotları ile Dijital İş Gücü çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şöyle konuştu:
“Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iş yaşamında dijitalleşmeyi ve köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketlerin iş süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirmeleri, gerek müşteri hizmetlerinde gerekse idari yönetimlerde daha başarılı olmalarını, dijital dünyaya daha kolay ayak uydurmalarını mümkün kılıyor."
İnsanı birebir taklit eden teknoloji: RPA
KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü (RPA- Robotic Process Automation) ile kurumlarda yüzde 200’den fazla verimlilik artışı sağlıyor. Bu sayede, ysigorta, finans, otomotiv, enerji, perakende gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, satın alma, insan kaynakları, IT ve operasyon gibi iş birimlerinde tekrarlanan ve iş yükü yaratan süreçlerde 10 kata kadar daha hızlı ve hatasız olarak işlem yapılabiliyor. KoçSistem’in yazılım robotları ile hayata geçen bu teknolojide yazılım ara yüzü bir insanın etkileşim hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Böylece Dijital İş Gücü (RPA) teknolojisi bir kurumda herkesin anlayabileceği şekilde basit ve sorunsuz bir biçimde çalışıyor.
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