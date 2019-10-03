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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti verecek

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Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti verecek

KoçDigital, iş süreçlerine yönelik durum tespiti, kıyas analizi araçları ve en etkili dijital kullanım senaryolarından oluşan veri tabanı ile şirketlerin Endüstri 4.0 rotalarını ileri olgunluk seviyesine taşımalarını sağlamayı hedefliyor.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına nesnelerin interneti (IoT) ve ileri analitik alanındaki çözümleri ile ortaklık eden KoçDigital, Endüstri 4.0 danışmanlığı ile sunduğu hizmetlere bir yenisi daha ekledi.

Şirketin yüzde 100 iştiraki olan ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, uluslararası standartlardaki bu danışmanlık hizmeti ile Türkiye ve yakın coğrafyasında faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm yol haritası uygulamalarına destek veriyor.

Şirket, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de yüzlerce dijital dönüşüm öyküsünde imzası olan BCG’nin bilgi birikimi ve metodolojisini, bu alanda yetişmiş yerel uzman ekibi ile birleştirerek dünya standardında bir danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital olarak Endüstri 4.0 yolculuğunda bu alandaki yetkin iş gücü ile kapsamlı ve küresel standartlarda bir danışmanlık hizmeti sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

 

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