Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti verecek
KoçDigital, iş süreçlerine yönelik durum tespiti, kıyas analizi araçları ve en etkili dijital kullanım senaryolarından oluşan veri tabanı ile şirketlerin Endüstri 4.0 rotalarını ileri olgunluk seviyesine taşımalarını sağlamayı hedefliyor.
KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına nesnelerin interneti (IoT) ve ileri analitik alanındaki çözümleri ile ortaklık eden KoçDigital, Endüstri 4.0 danışmanlığı ile sunduğu hizmetlere bir yenisi daha ekledi.
Şirketin yüzde 100 iştiraki olan ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, uluslararası standartlardaki bu danışmanlık hizmeti ile Türkiye ve yakın coğrafyasında faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm yol haritası uygulamalarına destek veriyor.
Şirket, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de yüzlerce dijital dönüşüm öyküsünde imzası olan BCG’nin bilgi birikimi ve metodolojisini, bu alanda yetişmiş yerel uzman ekibi ile birleştirerek dünya standardında bir danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital olarak Endüstri 4.0 yolculuğunda bu alandaki yetkin iş gücü ile kapsamlı ve küresel standartlarda bir danışmanlık hizmeti sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
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