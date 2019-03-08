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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.03.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

Kocaeli'den CERN'e bağlandılar

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Kocaeli'den CERN'e bağlandılar

Kocaeli Bilim Merkezi, her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde yapılan deneylere canlı bağlanarak bilim insanlarıyla görüştüğü International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.

Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, farklı okullardan 30 lise öğrencisi katıldı. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Hayreter, yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk etkinliğini Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliğe farklı ülkelerden grupların eş zamanlı olarak katıldığını belirtti.

Öğrencilerin fizik alanına ilgi duymasını amaçladıklarını vurgulayan Hayreter, şunları söyledi:

"Bizim bu etkinliğe katılım sağlamada en temel amacımız üniversite çağına gelmiş gençlere parçacık fiziği ile ilgili bilgiler vermek ve alana dair yapılan çalışmalara katılmaları için cesaretlendirmektir. Bu etkinlik sayesinde CERN ve orada yapılan işleri de tanıtmış oluyoruz. Bilimsel gelişmelerin büyük bir organizasyon ve iş birliği içerisinde yapıldığını göstermiş oluyoruz."

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Başaran da Kocaeli'den dünyanın bilim merkezi olan CERN'e bağlanmanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu tip organizasyonların artmasının Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke olmasının önünü açacağını dile getirdi.

Yazılım mühendisi olmak istediğini aktaran Başaran, "İnsanların bu tip etkinliklere özendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hem yazılım sektöründe hem savunma sanayi sektöründe bu tip çalışmaların katkılarıyla önemli atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve farklı şehirlerden 30 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda katılımcılar, dünyanın farklı yerlerindeki diğer katılımcılarla deneyimlerini video konferanslar aracılığı ile paylaştı ve CERN’de bulunan bilim insanlarına da sorularını iletme imkanı buldu.

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