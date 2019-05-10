Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKoç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı
GeriTeknoloji Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

Bilimde mükemmeliyet merkezi olmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ve bu amaçla kurduğu laboratuvar ve araştırma merkezleriyle bilimin farklı alanlarında araştırmalar yürüten Koç Üniversitesi, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA Gerçeklik Laboratuvarı’nı hizmete açtı.

Araştırmalarıyla evrensel bilgi birikime, Türkiye'deki entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, dijital teknolojiler alanında faaliyetlerini yürütüleceği yeni bir laboratuvar daha açtı. Koç Üniversitesi’nin, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurduğu; sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, Rumeli Feneri kampüsünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın ev sahipliğindeki törene, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapan dünyanın önde gelen uzmanlarından Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü, Psikolog Albert Skip Rizzo ile Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi, Arno Hartholt da katıldı.

Açılışta konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, bilimde mükemmeliyet merkezi olarak kurulan Koç Üniversitesi’nin, tüm çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Umran İnan, şöyle konuştu: “KARMA gerçeklik laboratuvarımızda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araçları ve kavramlarını kullanarak yeni nesil ara yüzler geliştirmek, araştırma yapmak ve bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere Üniversitemiz kadrosu ve altyapısıyla, dünya çapında disiplinler arası çalışmalar yapılacak ideal bir merkez konumunda bulunuyor. Yaptığımız çalışmalarla da bilimin sınırlarını zorlamayı her zaman amaç ediniyoruz. Ayrıca teknoloji ile interdisipliner çalışmanın birleştiği noktada büyük atılımlar, ilerlemeler kaydediliyor. Dolayısıyla disiplinler arası çalışan, birbiriyle iç içe geçmiş bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz. ISTKA’ya bize verdikleri katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, kaynaklarımızı daima verimli, insanlık için fayda sağlayacak şekilde kullanacağımızı ifade ediyoruz.”

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Akademik Koordinatörü Dr. Asım Evren Yantaç şöyle konuştu: Bireyin deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak; farkındalık derecesini, duyusal ve sosyal yeteneklerini, teknik becerilerini geliştiren, geniş kitlelere ölçeklenebilir, XR uygulamaları ve içerikleri geliştirmek amacıyla kurulduk. İlk faaliyetimiz de eğitimleri devam eden Sanal ve Artırılmış Gerçeklik programımız oldu. Farklı yaş ve profilden 40 katılımcımız Karma Lab’de yüz yüze uygulamalı, mentörler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Program farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekipler halinde çalışarak proje geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefliyor.” KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Eş Koordinatörü, Av. İvon Bensason ise: “Dijitalin geleceğinde gerçek zamanlı, mekansal, 3 boyutlu ve etkileşimli içerikler yoluyla yepyeni, sayısız çeşitte, isteğe dayalı, kişiye özel tasarlanmış “deneyim”e erişimin yer aldığına inanıyoruz.Karma gerçeklik, toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yenilikçi yöntemlerle fark yaratacak. Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı bu alana bilimsel katkı sağlamak ve hızla toplumun hizmetine sunacak calışmalar yapmak üzere yola çıkıyor” dedi.

Karma Lab’ın açılışında konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü, Psikolog Albert Skip Rizzo, konuşmasında sanal gerçeklik uygulamalarının ruh sağlığı alanındaki kullanımları ve tekniğin son durumu ile ilgili bilgi vererek, yakın gelecek uygulamaları hakkında öngörülerini paylaştı. Sanal gerçeklik uygulamalarının askeri alanda kullanımlarına değinen Rizzo, araştırmaların özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde olumlu sonuçları işaret ettiğini söyledi. Törendeki diğer konuşmacı Güney Kaliforniya Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi, Arno Hartholt ise, yaptığı sunumda Virtual Humans projesindeki önemli entegrasyon yazılımı mühendislerinden biri olarak, görev modellemesi, doğal dil işleme ve bilgi temsili odaklarında geliştirdiği çeşitli teknolojileri izleyicilerle paylaştı.
Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KUAR) bir parçası olarak kurulan KARMA Lab’de aynı zamanda Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programı akademisyenleriyle birlikte sektörün önemli isimleri de ders verecek. Sosyal, beşeri ve fen bilimlerinin disiplin sınırlarının iç içe girdiği interdisipliner ekipler halinde çalışmaların yapılacağı Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği prensiplerinin gözetilerek etkileşimli ve gerçek zamanlı yeni nesil medya teknolojilerini (AR/VR/XR) topluma faydalı alanlarda kullanmak üzere Ar-Ge ve uygulamalar yapacak.

Açılış etkinliği kapsamında, katılımcılar KARMA gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş bir çalışmayı da deneyimleme fırsatı buldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?