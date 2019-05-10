Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

Araştırmalarıyla evrensel bilgi birikime, Türkiye'deki entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, dijital teknolojiler alanında faaliyetlerini yürütüleceği yeni bir laboratuvar daha açtı. Koç Üniversitesi’nin, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurduğu; sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, Rumeli Feneri kampüsünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın ev sahipliğindeki törene, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapan dünyanın önde gelen uzmanlarından Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü, Psikolog Albert Skip Rizzo ile Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi, Arno Hartholt da katıldı.



Açılışta konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, bilimde mükemmeliyet merkezi olarak kurulan Koç Üniversitesi’nin, tüm çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Umran İnan, şöyle konuştu: “KARMA gerçeklik laboratuvarımızda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araçları ve kavramlarını kullanarak yeni nesil ara yüzler geliştirmek, araştırma yapmak ve bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere Üniversitemiz kadrosu ve altyapısıyla, dünya çapında disiplinler arası çalışmalar yapılacak ideal bir merkez konumunda bulunuyor. Yaptığımız çalışmalarla da bilimin sınırlarını zorlamayı her zaman amaç ediniyoruz. Ayrıca teknoloji ile interdisipliner çalışmanın birleştiği noktada büyük atılımlar, ilerlemeler kaydediliyor. Dolayısıyla disiplinler arası çalışan, birbiriyle iç içe geçmiş bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz. ISTKA’ya bize verdikleri katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, kaynaklarımızı daima verimli, insanlık için fayda sağlayacak şekilde kullanacağımızı ifade ediyoruz.”

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Akademik Koordinatörü Dr. Asım Evren Yantaç şöyle konuştu: Bireyin deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak; farkındalık derecesini, duyusal ve sosyal yeteneklerini, teknik becerilerini geliştiren, geniş kitlelere ölçeklenebilir, XR uygulamaları ve içerikleri geliştirmek amacıyla kurulduk. İlk faaliyetimiz de eğitimleri devam eden Sanal ve Artırılmış Gerçeklik programımız oldu. Farklı yaş ve profilden 40 katılımcımız Karma Lab’de yüz yüze uygulamalı, mentörler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Program farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekipler halinde çalışarak proje geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefliyor.” KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Eş Koordinatörü, Av. İvon Bensason ise: “Dijitalin geleceğinde gerçek zamanlı, mekansal, 3 boyutlu ve etkileşimli içerikler yoluyla yepyeni, sayısız çeşitte, isteğe dayalı, kişiye özel tasarlanmış “deneyim”e erişimin yer aldığına inanıyoruz.Karma gerçeklik, toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yenilikçi yöntemlerle fark yaratacak. Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı bu alana bilimsel katkı sağlamak ve hızla toplumun hizmetine sunacak calışmalar yapmak üzere yola çıkıyor” dedi.

Karma Lab’ın açılışında konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü, Psikolog Albert Skip Rizzo, konuşmasında sanal gerçeklik uygulamalarının ruh sağlığı alanındaki kullanımları ve tekniğin son durumu ile ilgili bilgi vererek, yakın gelecek uygulamaları hakkında öngörülerini paylaştı. Sanal gerçeklik uygulamalarının askeri alanda kullanımlarına değinen Rizzo, araştırmaların özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde olumlu sonuçları işaret ettiğini söyledi. Törendeki diğer konuşmacı Güney Kaliforniya Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi, Arno Hartholt ise, yaptığı sunumda Virtual Humans projesindeki önemli entegrasyon yazılımı mühendislerinden biri olarak, görev modellemesi, doğal dil işleme ve bilgi temsili odaklarında geliştirdiği çeşitli teknolojileri izleyicilerle paylaştı.

Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KUAR) bir parçası olarak kurulan KARMA Lab’de aynı zamanda Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programı akademisyenleriyle birlikte sektörün önemli isimleri de ders verecek. Sosyal, beşeri ve fen bilimlerinin disiplin sınırlarının iç içe girdiği interdisipliner ekipler halinde çalışmaların yapılacağı Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği prensiplerinin gözetilerek etkileşimli ve gerçek zamanlı yeni nesil medya teknolojilerini (AR/VR/XR) topluma faydalı alanlarda kullanmak üzere Ar-Ge ve uygulamalar yapacak.



Açılış etkinliği kapsamında, katılımcılar KARMA gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş bir çalışmayı da deneyimleme fırsatı buldu.