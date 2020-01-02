KOBİ'lerin uygulaması gereken 4 siber güvenlik adımı

KOBİ’lere yönelik siber saldırıların artmasıyla 2020 yılı, KOBİ ve müşterilerinin önlenebilir tehditlerden korunması gereken bir yıl olacak gibi duruyor. 2019’daki veri ihlallerinin %43’ünün KOBİ’lerde yaşanması ve bir siber saldırının KOBİ’lere ortalama maliyetinin 38 bin doları bulması, KOBİ’lere yönelik saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor. KOBİ’lerin alacakları önlemlerle hasarları en aza indirmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için adımlar atması gerektiğini belirten Akkoyunlu’ya göre, KOBİ’lerin 2020’de uygulamaları gereken 4 önemli siber güvenlik adımı bulunuyor.

1. Yedeklemeleri yapın. Şirketler ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, depoladığı veriler çok önemlidir. Bir siber saldırı, yıkıcı sonuçlara yol açarak verilerin kaybedilmesine neden olabiliyor. Geçmiş verileri yedeklemek ve gelecekteki otomatik yedeklemeleri planlamak gerekiyor. Yedeklemeler, gönül rahatlığı sağlamasının yanında yalnızca verileri güvende tutmuyor, aynı zamanda donanım veya yazılım arızası durumunda da erişilebilirliği ile şirketlere büyük kolaylık sağlıyor.



2. Sistemleri güncelleyin. Hackerler, KOBİ’lerin en güncel yamaları kullanmadığını bildikleri için yaması yapılmayan ve yaygın olarak bilinen açıklardan yararlanıyor. Bu saldırılarla mücadele etmek için, sistemlerin tüm yamalar konusunda güncel olduğundan emin olmak ve tüm yamaları otomatik uygulayabileceğiniz bir patch management (yama yönetimi) kullanmak gerekiyor.

3. Şifreleri yenileyin. KOBİ’lerin sahip oldukları her sistem için benzersiz şifreler kullanması gerekiyor. Şifrelerin kalitesini artırmak için özel karakter, sayı ve harflerden oluşan alfanumerik şifreler kullanmaya dikkat edilmeli. Güçlü bir parola olsa bile parolalarınızı yılda iki kez güncelleyin. Bir veri ihlali aylar hatta yıllar sonra ortaya çıksa da bu sizi korsanların bir adım önünde tutacaktır. Uzun ve karmaşık şifreler oluşturmakta ve yönetmekte zorluk çekiyorsanız, bir şifre yöneticisi kullanın.



4. Güvenlik çözümüne sahip olun. Araştırmalar, KOBİ’lerin yarısının siber saldırılara maruz kaldığını gösteriyor. Ancak doğru siber güvenlik çözümlerinden faydalanıldığında, her KOBİ’nin fidye yazılımından gelişmiş kalıcı tehditlere kadar her türlü saldırıya karşı korunabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle başta antivirüs yazılımı olmak üzere güvenlik duvarı ve diğer güvenlik çözümlerinin çalışır olduğundan emin olunmalı.