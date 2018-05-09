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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.05.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

KOBİ'lerde KEP hizmetlerinde büyük bir artış

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KOBİ'lerde KEP hizmetlerinde büyük bir artış

Toplam pazar büyüklüğü 60 milyon TL’ye ulaşan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sektörü yıl sonunda KOBİ ve bireysel kullanıcı sayısında yüzde 50 büyüme bekliyor. Türkiye’de KEP hizmeti vermek üzere lisanslandırılan ilk özel kuruluş olan TNB KEP’in Genel Müdürü Duygu Yantaç, “KOBİ’lerin KEP hizmetlerine yoğun bir ilgisi var. KEP Uygulamaları, insan kaynakları süreçlerinden tedarikçi bildirimleri, ihale başvurularına kadar pek çok alanda kullanılmaya başladı” diyor.

Yetkilendirilmiş KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan bu hizmet, standart e-posta sistemlerinden ayrılarak ekonomik, güvenli bir seçenek olarak KOBİ’lerden büyük ölçekli yapılara kadar sayısız kurumda kullanılıyor.

KEP pazarının hem kurumlar hem de bireyler tarafından ilgi görmeye devam ettiğini anlatan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti vermek üzere lisanslandırılan Türkiye’deki ilk özel kuruluş TNB KEP’in Genel Müdürü Duygu Yantaç, “2012’den bu yana Türkiye’deki binlerce kuruma KEP, elektronik imza ve katma değerli yazılım çözümleri sunuyoruz. Sektörün ilk özel kuruluşu olarak her ölçekten ve her sektörden kurumla ticari işbirlikleri içindeyiz. Son beş yılda büyüme eğilimi gösteren ve kurumlarca kabul gören KEP sektörü 2018 yılında da kamu kurumlarında KEP üzerinden e-yazışma uygulamalarıyla yaygınlığını arttırıyor” dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, eğitim sektöründe, kamudaki e-yazışma uygulamalarında,  insan kaynakları iletimlerinde ve tedarikçi, acente bilgilendirmelerindeki KEP kullanımının yaygınlaşması ile KEP hizmetlerinde büyük bir artış olduğunu dile getiren Duygu Yantaç, “Rakamlara baktığımızda KOBİ’lerimizin KEP hizmetlerini keşfetmeye başladığını ve uygulamayı kullanan KOBİ sayısının hızla arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bireylerin de KEP hizmetine ilgisi çok fazla. KEP artık insan kaynakları süreçlerinden tedarikçi bildirimlerine kadar pek çok alanda kullanılmaya başladı. Ekonomik ve güvenli bir sistem olması tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden biri. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Kamudaki, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile entegre e-yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla kamu kurumlarında e-yazışmanın hız kazanmasının sektöre büyük katkısı var. Ayrıca eğitim, KOBİ ve bireysel segmentlerdeki artılarla birlikte yıl sonunda yüzde 50’ye yakın büyüme olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz 2019 yılında da yeni uygulamalarla yaygınlaşmaya devam edecek” dedi.

2018 yılında büyük ölçekli kurumların insan kaynakları süreçleri için önemli avantajlar sağlayan KEP’e yöneldiğini anlatan Yantaç, “Bordro gönderimi, atama, görevlendirme, şirket içi duyurular, performans değerlendirme, prim hak ediş gibi bildirimler KEP ile kolayca gerçekleştiriliyor. Bordro gönderimi, sözleşme, yıllık izin kullanımı, gibi kurum içi işlemler oldukça hız kazanıyor. Şirket veya çalışan tarafından yapılacak bildirimler için elden belge teslimi ve ıslak imza ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylelikle merkez ve merkez dışı çalışanlar ile olan yazışmalar kolaylıkla yönetiliyor. Zaman kaybı yaşanmıyor. Posta, kargo, kurye gibi maliyetler ve operasyonu için gerekli işgücü ihtiyacı ve belge masrafları ortadan kalkıyor. Yüzde 70’i aşan tasarruf sağlanıyor. Evrak takibi kolaylaşıp, evrak kaybolma riski son buluyor. Fiziksel arşiv ve belge deformasyon ihtimali de azalıyor” dedi.

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